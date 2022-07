Senado discute decisión de Comisión tras pedido del FA de analizar si amerita sanción a Bianchi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Cámara de Senadores analiza esta mañana lo resuelto en la Comisión de Constitución y Legislación tras una carta presentada por el Frente Amplio pidiendo que se evalúe si ameritan sanciones a la senadora Graciela Bianchi. Esto ocurre luego que Bianchi hiciera un pedido de informes sobre la "situación funcional" de Mirta Mallo, presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay (Afutu), que la oposición considera "mengua la debida imagen institucional de la Cámara de Senadores frente a la ciudadanía".



Si bien Bianchi presidía la Cámara este martes, en sustitución de Beatriz Argimón que se encuentra de viaje, antes de comenzar el análisis anunció que tomó la decisión en consonancia de su conciencia, "por la salud de la República y transparencia del debate", de bajar a Cámara y dejar en la presidencia al senador Jorge Gandini.

Comenzado el análisis, Gandini expresó que la Comisión no llegó "con un informe en mayoría", por lo que se leerán en Cámara los dos informes referentes a la nota presentada por el Frente Amplio.



La primera en tomar la palabra fue la senandora nacionalista Carmen Asiaín. La legisladora resaltó que el pedido de informes realizado por Bianchi se encontraba dentro del marco de su competencia.



Otras inexactitudes, según señaló la senadora, es la mención en la nota del FA a “este cuerpo” que “alude al senado”, “pero la bancada del FA no representa al Senado”.



"Sobre la nota en sí, merece la pena atender a su tenor por lo teatral. Porque empieza ‘ante el gravísimo tenor’, es una opinión de los legisladores del FA, que tienen derecho de emitir pero es una opinión, no es igual a ilícito".



"Desde el punto de vista político, estaba dentro de los deberes de la senadora realizar este pedido de informes en el marco de una investigación por supuestas licencias que no correspondían, por docentes de ANEP y el sistema nacional de educación pública. La pertinencia es que el contribuyente paga los salarios de estos docentes, está absolutamente dentro del marco de lo que debe hacer, controlar que esos funcionarios púbicos cumplan con esas obligaciones", agregó Asiaín.



El otro informe fue presentado por el legislador frenteamplista Charles Carrera. "Hoy aquí deberíamos estar analizando otros temas urgentes para nuestra sociedad: el problema del costo de vida, la carestía, la pobreza, la indigencia. Pero todo tiene un límite. La bancada de senadores del Frente Amplio hace este planteo por un cúmulo de inconductas de la senadora Bianchi que dañan a la institucionalidad de este cuerpo".

Cómo se llegó a la discusión

La nota, presentada el 7 de diciembre de 2021 por el Frente Amplio, solicitaba que se evaluara si "existe mérito" para aplicar a Bianchi alguna de las medidas que prevé el Artículo 115 de la Constitución. Allí se estipula que cada Cámara puede "corregir" y hasta "suspender" a un legislador por "desorden de conducta". Para activar el último paso se necesitan "dos tercios de votos del total de sus componentes", indica el artículo de la Carta Magna.

Además, la nota presentada por el Frente Amplio señaló que el pedido hecho por Bianchi era de "gravísimo tenor" ya que deja con "mala posición al gobierno en si" y al presidente Luis Lacalle Pou, ya que Bianchi "es hoy en la Cámara la senadora más votada del partido del presidente".



En ese momento, la legisladora Bianchi insistió que el pedido de informes no fue producto del intercambio que mantuvo Mallo con Lacalle Pou a fines de noviembre, cuando el mandatario participó de la presentación del plan de transformación educativa de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Allí, la presidenta de Afutu se acercó al presidente, y frente a varios medios de prensa le reclamó por “recortes” en la enseñanza.



Aseguró que lo que motivó su pedido de informes fueron dos audios de padres donde se indica que Mallo "falta sistemáticamente" a dar clases. Otro aspecto que nombró fue un video que se viralizó de hace unos tres años cuando Mallo "patoteó" a cubanos "en uso de su libertad" en Uruguay donde, sostuvo, les dijo "cosas espantosas, y es una docente".



"Queda claro que no es por lo que le dijo al presidente", señaló Bianchi respecto al pedido de informes en el que solicitó la cantidad de horas docentes que posee Mallo, si detenta algún otro cargo, si goza de licencia sindical y, en ese caso, cuántas horas tiene adjudicadas. "Un líder del nivel de Luis Lacalle Pou no necesita que nadie lo defienda, ni le va a ser mella una señora de esas características", expresó la senadora.