Caggiani dijo los "riesgos" de incentivar con camisetas la participación en pruebas PISA

Pablo Caggiani, integrante del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) argumentó los motivos por lo que la propuesta de regalar camisetas celestes a los estudiantes que participen de las pruebas PISA supone un "riesgo".

"Uruguay venía participando pero sin presiones, sin practicar, y eso es así desde el año 2003", detalló Caggiani en diálogo con Doble Click (FM Del Sol). "Venimos con dos años de pandemia y la administración resuelve cambiar lo de no tener las pruebas como una competencia a decir “ponete la celeste porque estás representando al país’", detalló, algo que según su criterio hace sentir a los alumnos que "tienen que jugar una final del mundo".



En la presentación de campaña se explicó que el objetivo es incentivar a los alumnos frente al alto nivel de no presentación que hay en estas pruebas. Caggiani confirmó que esta cifra es correcta, pero encuentra que, si se cambia un paradigma que se lleva a cabo desde hace 20 años de presentación a la evaluación requiere, por lo menos, de una "fundamentación".



"Hay un riesgo que es que la evaluación termina siendo que los responsables de cómo les va son los estudiantes, y los estudiantes no son quienes definen ni la política educativa, ni el presupuesto, ni la política de formación docente. Los estudiantes van a demostrar lo que pueden hacer, lo que aprendieron. Colocarles cierta cuota de responsabilidad no parece lo más adecuado y no está ni siquiera fundamentado", detalló.

Para el maestro, otro detalle que es cuestionable dentro de la campaña es que "se indica practicar para estas pruebas, algo que jamás se había hecho". "Lo que parece que uno estuviera generando es una iniciativa con propósito de modificar, no los saberes de los estudiantes, sino cómo nos va en el ranking".



"Esto viene acompañado por la compra de camisetas con una transferencia de US$ 100.000 a la AUF; en un escenario donde la ANEP viene perdiendo 130 o 140 millones en lo que va de este período de gobierno no parece muy razonable", agregó.

Por otra parte, Caggiani respondió a Da Silveira cuál es la diferencia en iniciativas de similar característica que hizo el Gobierno anterior entregando auriculares y merienda a los participantes de las pruebas PISA.



"¿Cuál es la diferencia? Primero es la mitad de plata y segundo que meriendas y un obsequio pero no una campaña de ‘ponete los auriculares o ponete la Celeste’", detalló y dijo que si el ministro ve positivo el incentivo con camisetas celestes debe buscar el financiamiento por otro lado, "no con presupuesto de la educación pública".