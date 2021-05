Reparos de Manini Ríos al "pase verde" que propusieron los blancos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El debate sobre las medidas a adoptar para contribuir a mitigar los efectos de la pandemia está instalado en el Parlamento, en el marco de la comisión de seguimiento del COVID-19. En este marco, el “pase verde” propuesto por el Partido Nacional generó reparos dentro de la coalición, en especial del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.

La idea lanzada por el senador Jorge Gandini -que supone la exigencia de la vacunación para acceder a actividades sociales, culturales, turísticas y recreativas- provocó las primeras diferencias en el oficialismo.



“Debo decir que comparto la preocupación y la necesidad de estimular la vacunación. Creo que se debe llegar a los 2,8 millones de uruguayos vacunados. Pero, a cuenta de un estudio profundo y aun sin tener una decisión sobre el tema, quiero advertir sobre el riesgo de transformar en obligatorio lo que hasta el cansancio se dijo que no iba a ser obligatorio”, afirmó Manini Ríos en la comisión, de acuerdo a la versión taquigráfica a la que accedió El País.

Manini aseguró que “no se puede transformar de hecho, o directamente mediante una ley, a la vacunación en obligatoria”, porque de adoptar esa resolución se estaría contradiciendo lo que desde un primer momento definió el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou.



El senador de Cabildo pidió tener “mucha cautela” en el estudio del tema, e insistió: “Hasta el cansancio se ha dicho que no iban a ser nunca obligatorias las vacunas”.

“Quien tiene el pase verde tiene derechos”, dijo Gandini a lo que Manini respondió: “Ojo con no transformar la vacuna en obligatoria de hecho, porque sin el pase verde no puedo salir de mi casa”.

Debate por las ferias.

Otro debate que se instaló en el Senado, entre Gandini y el Frente Amplio, se debió al planteo que hizo la izquierda para reducir la movilidad. “En materia comercial no hay nada que mueva más gente que las ferias. ¡Yo voy a las ferias! ¡Vamos, es impresionante! ¿Las va cerrar? Un feriante hace cinco o seis ferias por semana. ¿Qué hacemos? ¿Las cerramos cuando de cada una se debe llevar $ 2.000 o $ 3.000 al bolsillo?”; preguntó el nacionalista.



El legislador indicó que cuando se habla de “restringir la movilidad” hay que tener en cuenta “el laburo de un montón de informales que changan, cargan y venden”.

Feria en Montevideo. Foto: Leonardo Mainé (archivo)

“¡No me van a decir que cerramos la movilidad pero no cerramos las ferias, ¿no?! ¿Cerramos los shoppings y no cerramos las ferias? Bueno, cerramos las ferias, ¿cuánto le damos? Vamos a decirle a la gente cuánto le damos”, insistió Gandini en alusión al planteo del Frente Amplio.



La restricción de la movilidad es un planteo que se viene realizando desde hace mucho tiempo en el FA, pero fue reiterado en la comisión de seguimiento del COVID-19 del pasado martes por el senador socialista Daniel Olesker.

Restringir la movilidad por mayo “tomando como base las propuestas del 7 de febrero que hizo el GACH”, fue el planteo de Olesker. Aunque no enumeró las medidas, dijo que la única excepción sería el cierre de fronteras departamentales.



El FA también insistió con “volver a marzo de 2020”, consigna empleada en el Parlamento por la delegación del Sindicato Médico, que reiteró al Ejecutivo la necesidad de adoptar medidas para frenar la movilidad.



El senador comunista Óscar Andrade pidió “generar condiciones de diálogo político sectorial” para lograr que los sectores tomen resoluciones que reduzcan la movilidad. “En mi opinión esto no podría demorar más de cinco minutos y debería haberse convocado en febrero”, concluyó.