Renunció jerarca canario tras viralizarse polémico audio sobre la victoria de Lula en Brasil

En las últimas horas se viralizó un polémico audio de Javier Chá, exdirector de Casinos durante el gobierno del Frente Amplio y uno de los cargos de confianza del intendente canario Yamandú Orsi.

Según supo El País, tras la divulgación del audio el jefe comunal aceptó la renuncia de Chá a la comisión mixta del Hipódromo de Las Piedras.



“Faltan 23 meses para que les rompamos el culo en Uruguay”, se escucha en el audio, enviado luego de la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.



“Estuve hablando con la gente amiga mía que está cerca de Lula, es un jolgorio, una fiesta enorme, están festejando como locos. Además me aseguraron -porque yo llamé para que me dieran el visto bueno y me aseguraran- que una de las primeras medidas que va a hacer Lula es localizar y poner a todos los bufarrones que hay en la vuelta de Brasil, la frontera con Uruguay, para que vayan todos los chupapijas, los briscos de derecha, todos los mamaderas de derecha, a hacerse rajar el culo porque los van a coger (...) cogidos a todos. Que pasen lindo, faltan 23 meses para que les rompamos el culo en Uruguay”, se escucha en la grabación difundida ayer por radio Universal.

Según el medio, Chá le envió el audio a un amigo, que luego lo compartió con su círculo íntimo.



“Es un audio que mandé a un amigo. Nos estábamos haciendo burlas. Él me tomaba el pelo con los ‘zurdos’, ‘comunistas podridos’, y yo le devolví un audio totalmente en broma, en joda. Se ve que le gustó y lo replicó para seguir la broma, y ahí se perdió”, dijo Chá a El Observador, aunque antes había negado ser el autor de la grabación.



Chá aseguró que estaba esperando a que el intendente Orsi regresara a Uruguay para reconocer su error. El intendente canario había viajado a Brasil junto con el expresidente José Mujica, su padrino político y referente del Movimiento de Participación Popular (MPP).



El domingo pasado Orsi, Mujica y otros dirigentes del Frente Amplio siguieron las elecciones desde el comando de campaña de Lula, el líder del Partido de los Trabajadores, que se consagró como presidente electo por tercera vez en su vida.

Antecedente

Esta es la segunda renuncia en el departamento de Canelones en menos de una semana.



El jueves pasado, el alcalde de La Floresta, Néstor Erramouspe, dio un paso al costado luego de que una investigación administrativa del gobierno departamental concluyera que podría haber incurrido en acoso laboral y de género.



Por tratarse de un cargo electivo, la administración de Orsi no podía sancionar de forma directa al jerarca comunista. No obstante, remitió las actuaciones de las abogadas a la Junta Departamental de Canelones para que evaluara qué medidas tomar. Entre otras opciones, los ediles podrían haber solicitado un juicio político contra el alcalde.



Si bien había dirigentes blancos y frenteamplistas dispuestos a votarlo, no fue necesario porque Erramouspe dimitió antes, tras una profunda conversación de la Mesa Política del Frente Amplio en Canelones.

Al margen de las denuncias de acoso laboral, las presuntas irregularidades del exalcalde están siendo estudiadas por la Justicia y por una comisión investigadora de la Junta Departamental, solicitada por el Partido Nacional y aprobada unánimemente.



En la Junta canaria, hay tres carpetas bajo estudio. La primera refiere a denuncias de acoso laboral de funcionarios municipales, a la que se sumaron nuevos señalamientos en el transcurso de la investigación.



La segunda carpeta refiere al incumplimiento del pago a una empresa constructora contratada para edificar decks y kioscos de madera en La Floresta. Por último, la comisión estudia el presunto “desvío” de alimentos de las ollas populares a obras sociales con las que estaba vinculado Erramouspe.