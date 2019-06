Las mentiras de WhatsApp: ¿es verdad que hay una "Lista latina" para los inmigrantes?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A través de las redes sociales empezó a circular el jingle de una supuesta lista denominada Lista 50 Canelones, "La lista latina", encabezada, supuestamente, por un hombre llamado Ramiro Scotti.



"Si sos inmigrante y votás en Uruguay, votá la lista 50 con Scotti a la cabeza seguro te va a ayudar", empieza la canción con una música representativa de tierras caribeñas.



"La lista que nos representa a todos los hermanos latinos, cubanos, venezolanos y dominicanos. Por más trabajo en el Uruguay votá a Scotti con la lista 50", dice una voz aparentemente extranjera.

Si bien los colores son los tradicionales del Frente Amplio, no se hace referencia a ningún partido en esa imagen que está circulando. De todas maneras, tras consultar en la Corte Electoral indicaron a El País que la lista no figura registrada si bien, explicaron, no se descarta su existencia.



Sin embargo desde la Corte Electoral de Canelones aseguraron que la Lista 50 con ese lema es falsa y que por tanto no figura entre las registradas para las elecciones internas del 30 de junio, informó a El País un dirigente del Frente Amplio.



Para que un extranjero pueda tener la credencial y votar primero se necesitan tres años de residencia legal en el país. O cinco años si esa persona no tuviera hogar constituido. Cuando se cumplen los tres años o los cinco años, la persona se presenta ante la Corte para iniciar el trámite de ciudadanía legal.

La ciudadanía legal puede llevar varios meses en tramitarse ya que se analiza cada caso y después pasa a estudio de la Corte. Cuando ese procedimiento finaliza, tres años después recién pueden solicitar la credencial cívica para inscribirse en el registro cívico y poder votar.



Actualmente solo el 0,83% de los habilitados para votar en las elecciones son extranjeros.