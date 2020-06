Raffo: "Es hora de que el Frente Amplio descanse un poco y nos deje trabajar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La candidata a la intendencia por la coalición multicolor, Laura Raffo, presentó este miércoles lo que denominó "el primer capítulo" de su plan de gobierno como parte de su campaña. "Es hora de que el Frente Amplio descanse un poco y nos deje trabajar", dijo.

Raffo aseguró que el también candidato a la intendencia, Daniel Martínez, "prometió un shock de infraestructura que no se vio, no logró solucionar el problema de la limpieza, tampoco logró iluminar las calles, brindarle seguridad a los barrios, no se rediseñaron los recorridos de los ómnibus", indicó tras la presentación del proyecto.

"Quizás hubo buenas ideas aisladas, pero la gestión global creo que fue ineficiente y no dejó mejor a Montevideo", aseveró.

Por otra parte la candidata aseguró que en el principal partido opositor no se ve una unidad, como sí ocurre con la coalición, según aseguró. "En el Frente Amplio veo profundas diferencias entre sus tres candidatos. En cambio acá estamos lanzando un plan de gobierno conjunto", indicó.

Laura Raffo. Foto: Fernando Ponzetto.

Propuestas

Los proyectos presentados este miércoles por Raffo corresponden a un capítulo de una serie de seis que se irán anunciado en el correr de los próximos días.

El primer pilar de "Montevideo Re Activa" otorgará la exoneración impositiva por un año de todos los costos (referidos a tasas y habilitaciones) dirigido a los comercios barriales, como son kioskos, peliquerías, entre otros.



"Busca crear nuevas fuentes de trabajo para que todos accedamos a mejores condiciones de vida", indicó Raffo y aseguró que durante las recorridas que realizó por algunos barrios de la ciudad lo que más le transmitieron los vecinos de la zona era la preocupación por las fuentes laborales.



"Durante todo ese año que dure la exoneración total vamos a analizar toda la estructura impositiva para ver cómo simplificarla y eliminar costos de manera permanente", agregó.

El segundo pilar fue denominado "Montevideo emprende" y está precisamente dirigido a micro y pequeños emprendedores.

Se trata de una "red de apoyo para todos los montevideanos que tratan de autosustentarse".

"Cuando alguien quiere instalar un proyecto de inversión tiene que hacer un largo periplo, nosotros vamos a hacer una revisión", expresó.

El tercer pilar refiere a la atracción de proyectos de inversión. "Vamos a hacer un plan de incentivos para que este tipo de proyectos se ubiquen en los barrios más vulnerables", indicó Raffo

"Se creará una Plataforma Digital para proyectos comerciales y productivos, cuyo objetivo sea centralizar la totalidad de las regulaciones, iniciar los trámites de manera digital, realizar seguimientos en forma remota facilitando su cumplimiento, y brindando información actualizada del estado de cada trámite, cosa que hoy no sucede".