Raffo está "absolutamente alejada de la gestión pública y del mundo departamental", dijo Di Candia

Desde el martes de esta semana se conoce quiénes serán los candidatos del oficialismo y la oposición de cara a las elecciones departamentales de mayo para la Intendencia de Montevideo (IMM). El Frente Amplio llevará como candidatos a Daniel Martínez, Carolina Cosse y Álvaro Villar, mientras que la coalición "multicolor" llegó a un consenso tras semanas de discusión y resolvió impulsar la candidatura de Laura Raffo.

El intendente de Montevideo, Christian Di Candia, fue consultado este jueves en rueda de prensa sobre la figura de Raffo.

"Yo personalmente no la conozco, no tengo mucho para opinar. Me parece que es interesante que aparezcan en el escenario político personas nuevas. De repente es mujer, bastante más joven de lo general para la política", dijo sobre Raffo.



Pese a esto, disparó contra la candidata: "Lo que sí, me parece que es una persona absolutamente alejada de la gestión pública y alejada del mundo departamental y del mundo ciudad. No sé cuál es su idea o concepto sobre ciudad. Tendrá que irlo preparando y desarrollando y planteárselo a la gente".

Por otro lado, Di Candia sostuvo que a "nivel institucional como IMM" les corresponde "aceitar los mecanismos de transición para tenerlos prontos a partir de mayo".

En esa línea, le pidió a ese equipo de transición que hiciera "un relevamiento de todas las obras, políticas, y demás desarrolladas por la IMM en cada uno de los barrios durante este período para que esté a disposición de las candidaturas que lo quieran tener".

Agregó que ese equipo estará "a disposición" de aquellos que "quieran sondear alguna propuesta", porque entiende que "muchas veces son tiempos donde se tiran cuestiones al aire que de repente ya estaban hechas hace mucho tiempo o que por alguna razón ya se descartaron, de forma de ayudar a las candidaturas a que se comprometan con cosas reales o que no tiren cosas que no pueden cumplir luego".