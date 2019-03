Quiénes son los políticos que apoyaron a Oscar Andrade tras ataques a su hija

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Varios representantes políticos se pronunciaron luego de que la hija del precandidato frenteamplista Oscar Andrade fuera atacada a través de las redes sociales. En las últimas horas se difundió una foto de ella, sacada hace cuatro años, en la que se la veía con una metralleta. El arma sin embargo formaba parte de un disfraz y -al contrario de lo que se dijo- era de juguete.



Frente a esta situación el precandidato blanco Jorge Larrañaga opinó este domingo que es "muy mala cosa" que se utilice a los hijos para castigar o para atacar a los padres qué están en la actividad política. "Yo no participo de eso", aseguró.



"Más allá de todo lo otro, si hay alguien que entiende que hay situaciones que aclarar que se aclare, pero yo en ese camino no entro. Si no terminamos generando una suerte de rompimiento de relaciones dentro de la política que después impiden hacer buena política y buena democracia", aseguró durante una visita a la Fiesta Nacional del caballo en las afueras de Dolores, departamento de Soriano.



El precandidato ya había expresado su a apoyo a través de Twitter. "Mi repudio a los que lo hacen y mi solidaridad con Oscar Andrade". "Con los hijos no", sentenció.

Por su parte, Lacalle Pou indicó que no le parece justo usar a los hijos de los candidatos para atacar a sus padres.



"No importa el partido, no debería pasar. Hay que tratar de subir el nivel, las elecciones pasan y los uruguayos somos todos una nación", indicó a través de su cuenta de Twitter.

El también prencadidato Ernesto Talvi opinó que "en la política no vale todo" y que "hay límites de decencia que jamás se traspasan".

José Amorín Batlle, precandidato del mismo partido también hizo referencia al hecho a través de su cuenta de Twitter.

Es claro que estoy en las antípodas ideológicas con @Oandradelallana pero quiero condenar el uso de fotografías de sus hijos en las redes



El diputado del sector "Batllistas Orejanos" Fernando Amado también expresó su "total repudio al cobarde y asqueante ataque sufrido por @Oandradelallana".

Pablo Mieres, candidato por el Partido Independiente, dijo que "hay que desterrar estos actos de bajeza". Propuso, en cambio, "debates intensos y a fondo, pero con altura y respeto".

La precandidata del Frente Amplio, Carolina Cosse, también se pronunció al respecto: "Toda mi solidaridad con el compañero @Oandradelallana y con su familia. La violencia a través de las redes es un problema que nos abarca a todos y todas y debemos superarlo juntos. Vencerá el amor".

Por su parte, el precandidato del mismo partido Mario Bargara también expresó solidaridad tanto con Andrade como con su familia.

El diputado frentista Daniel Caggiani consideró que "la intolerancia, el odio y la violencia hacia los candidatos y sus familias deben ser rechazadas de plano".