Partido Socialista busca alianza entre el Pit-Cnt y Martínez

Hay quienes sostienen que hay tres bloques en disputa dentro del movimiento sindical, advirtió el dirigente gremial Fernando Gambera en el Congreso del Partido Socialista del pasado fin de semana. “De acuerdo al debate que se quiere imponer está la derecha y los poderosos, nosotros los mamaderas del FA y el gobierno y los que no tienen nada que ver con eso y son impolutos”, ironizó sobre la nueva tesis que manejan algunos dentro del Pit-Cnt y se mostró preocupado por esto.

Sus palabras evidenciaron la puja interna que se vive dentro del movimiento sindical con la consolidación de la corriente “En lucha” que integra el secretario general de COFE José Lorenzo López, la secretaria general de Adeom Valeria Ripoll y Fernando Ferreira, presidente del Sindicato de la Bebida (FOEB). Sostienen, entre otros principios, que la central debe reivindicar siempre su independencia de clase, distanciándose de cualquier alineamiento con el gobierno de turno.

En el Congreso socialista, Gambera defendió la independencia de clase de la central, pero diferenció ese concepto de la indiferencia con las políticas del Poder Ejecutivo. “Hay que discutir qué significa ser independiente y qué significa ser independiente, pero no indiferente”, argumentó. A eso agregó que se da cuenta que “hay compañeros que estaban mucho más cómodos cuando el FA era oposición y no cuando es gobierno”, en alusión a las diferencias acerca de cuál debe ser el rol de la central sindical.

De cara a las elecciones, Gambera (dirigente bancario) marcó cuál debe ser la línea que cree que debería asumir el Partido Socialista: “Nos debemos el debate del nuevo impulso. Si es gobierno Daniel (Martínez), sin mayoría parlamentaria, el principal aliado debe ser el movimiento sindical”. En ese sentido advirtió: “Y con un movimiento sindical con complejos no va a poder ser”.

Dentro de la rendición de cuentas de la secretaría de asuntos sindicales del Partido Socialista, aprobada el sábado, se admite que una de las principales dificultades generadas con este gobierno estuvo asociada a la declaración de esencialidad para la educación firmada por el presidente Tabaré Vázquez de 2015. Para el sector “no ameritaba” la medida a la que califican de “apresurada”.

En un repaso de lo que fuera el Congreso del Pit (celebrado a mitad del año pasado), los socialistas consideran que las reuniones mantenidas con el Partido Comunista y Articulación no permitieron consolidar la presencia en el Secretariado, al que solo asiste Gambera. De todos modos, aumentó la presencia de socialistas en otros organismos, como la Mesa Representativa de la central.

Conclusiones

El Partido Socialista acordó revisar eventuales modificaciones a la reforma tributaria. Como temas centrales para un eventual cuarto gobierno del FA se acordó que se debe priorizar la educación, vivienda y el empleo.

En materia de políticas sociales, se aprobó la necesidad de consolidar el Sistema Nacional Integrado de Cuidados co-mo cuarto pilar de protección social. En materia de alianzas, el sector definió que hará acuerdos con todos aquellos grupos que no tengan “objeciones éticas”, aunque no se nombró directamente a la Lista 711 que lidera el exvicepresidente Raúl Sendic. Este punto no incluye a Darío Pérez, según dijeron a El País fuentes socialis-tas, a pesar de que el legisla- dor de la Liga Federal fue enviado al Tribunal de Conducta de la coalición por no votar varias leyes.

Fuentes consultadas por El País indicaron que no se puede adelantar qué pasará en marzo cuando se elija al nuevo secretario general, en lugar de la senadora Mónica Xavier. “Hay mucha paridad”, confirmaron fuentes de las alas renovadora y ortodoxa. Los dos candidatos a ocupar la secretaría general son el diputado Gonzalo Civila y el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Santiago Soto.

A diferencia de otros congresos, los socialistas cerraron filas y evitaron diferencias internas para demostrar el apoyo a Martínez. “Daniel conjuga renovación y experiencia de gestión, defiende la igualdad y la equidad y sin fisuras tributa al legado de nuestro líder histórico el general Líber Seregni”, señaló Xavier como razones para apoyar al intendente.