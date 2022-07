"Palo porque bogas y, si no bogas, palo": Lacalle ante críticas a Rendición de Cuentas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde Paysandú, zona golpeada en las últimas horas por los fuertes vientos, el presidente, Luis Lacalle Pou, fue consultado en rueda de prensa sobre el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, que calificó de "muy acertado".

Consultado sobre las críticas desde la oposición de que ahora se está ofreciendo lo que se "recortó" en 2020 y 2021, retrucó: "Palo porque bogas y, si no bogas, palo también. Si hubiéramos hecho la Rendición de Cuentas con gasto cero, ¿qué estarían diciendo hoy?".

"Creo que es una Rendición de Cuentas muy acertada", enfatizó el presidente. Afirmó que la redacción que ahora está siendo analizada en el Parlamento desde comienzos de julio incluye una "fuerte apuesta a la transformación educativa", que lo consideró es un "gran debe".

Destacó que desde el 13 de marzo de 2020, fecha que irrumpió la pandemia, la administración ha destinado US$ 2.200 millones "de gasto, inversión, renuncia fiscal, compra de vacunas, ayuda a MiPymes, alimentación, etcétera".



"Sin perjuicio de eso, el gobierno fue austero. ¿Qué decía la oposición y economistas renombrados de nuestro país antes de la pandemia? Que no podíamos achicar el déficit y salir adelante sin poner impuestos", aseguró.



"No se puso impuestos, se bajó el déficit de manera importante, el país está creciendo más de lo que se esperaba, se están generando puestos de trabajo - 40.000 se calcula este año-", agregó el mandatario.