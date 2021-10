Mujica sobre no vacunados: son "una especie de espoleta peligrosa que deambula por las calles"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El expresidente José Mujica consideró que "la etapa más dura de la pandemia" está quedado atrás "gracias, fundamentalmente, al efecto del proceso de aplicación de las vacunas". En esa línea, consideró que es "una pena" que "aún un puñado de compatriotas no acompañe este proceso y sean una especie de espoleta peligrosa que deambula por las calles entre nosotros", en referencia a las personas que todavía no se vacunaron.

De todas maneras, el líder del MPP consideró que Uruguay demoró "demasiado" en "arrancar el proceso de vacunación masiva". "Nunca supimos si la demora fue por esperar el cumplimiento de lo acordado por ese sistema internacional, que en iniciativa de la OMS se había tomado, y que falló desgraciada y rotundamente", dijo.



"Habíamos perdido un tiempo precioso" hasta que se logró "un convenio con un laboratorio chino y allí arrancó el proceso masivo de vacunación", dijo Mujica. Sin embargo, destacó que "el proceso de vacunación ha dado resultado" y eso quedó "a la vista". Además reconoció que el personal de la salud "estuvo más que a la altura de las circunstancias".



En ese sentido, el expresidente recordó las instancias de agradecimiento y de aplausos que se hicieron durante la pandemia como forma de reconocer el trabajo del personal, pero sostuvo que hoy es una "pena" que "tanto agradecimiento no se haya reflejado en los salarios de la gente de la salud".



Por otra parte, el expresidente hizo referencia a las muertes ocurridas por COVID-19 y expresó: "Se podrá decir lo que se quiera, pero quien mire hacia atrás con cierto grado de objetividad, y tenga un poquito de memoria, verá que al final hemos pagado cara, muy cara, la cuenta de la pandemia. No solo del punto de vista económico y social, sino demasiados muertos, cosa francamente irreparable", dijo.



Uruguay es "el país de menos población de toda América del Sur" y en el caso de esta pandemia eso "era una ventaja", expresó.



Otro error, dijo, fue que cuando en febrero la ciencia dio "tajantemente la alarma" y pidió prácticamente "la paralización" del país para evitar contagios y muertes. En ese sentido opinó que "las medidas fueron demasiado tibias y allí hubo un error mayúsculo". "No fue la ciencia la que falló", sino que "falló la decisión política". "Los que se quieran autoengañar háganlo, porque eso también es libertad irresponsable", arremetió.



"No hemos totalmente superado la pandemia, pero francamente parecería que lo peor es historia, quedó atrás", dijo. "La economía se está reponiendo, algunos sectores andan viento en popa", sostuvo. Sin embargo concluyó que todavía existe "una multitud de gente que hace colas para llevar un plato de comida".