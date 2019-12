Mieres: "Algunos eligieron irse por lo alto y otros construyendo muros, haciendo honor a su apellido"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El futuro ministro de Trabajo, Pablo Mieres, salió esta mañana al choque de las declaraciones que Ernesto Murro realizó el martes pasado tras reunirse con él por la transición en la que aseguró que "los Consejos de Salarios van a cambiar y para peor" con el cambio de gobierno.

En diálogo con Sarandí, Mieres se mostró sorprendido y explicó: "Las cosas que dice Murro y ese paisaje apocalíptico que pinta no estuvo en la conversación y habría esperado que lo que sale a declarar después es respecto de lo que fue en la reunión y no salir a pintar ese paisaje, pero cada uno elige cómo se va". Según Mieres "algunos eligieron irse por lo alto hablando de republicanismo" y mencionó en este sentido a "las señales que dio Vázquez, las señales del Canciller", pero dijo que "otros quieren irse construyendo muros, haciendo honor a su apellido" en referencia a Murro.

El designado ministro de Trabajo aseguró que "no se va a vaciar de contenido los Consejos de Salarios" y recordó que en el documento "Compromiso por el país" que elaboró la coalición multicolor está especificado "que se van a mantener los Consejos de Salarios".



"Vaciar de contenido es eso que les preocupa de que se fije solo el salario mínimo, porque hoy el Consejo es la negociación de los salarios y otras condiciones de trabajo. Se ha tejido esa idea (...) No se si se va a mantener el ritmo de crecimiento, pero el compromiso es no perder poder adquisitivo.", sostuvo.

Mieres destacó que "la tensión entre salario y empleo existe y hay que cuidarla porque una definición muy nítida a favor del salario puede implicar una perdida mayor del empleo".

Asimismo, remarcó que su principal objetivo será preocuparse "por los mas débiles".

También insistió en que "las empresas más fuertes y los sindicatos más fuertes acuerdan por todo el sector" y que "eso impacta en los niveles de empleo".

Al respecto de las ocupaciones, Mieres dijo: "Yo no sé si el mecanismo jurídico va a ser la derogación del decreto u otra solución. Pero que las ocupaciones en empresas privadas no van a ser aceptables, es así. Lo dijimos en campaña. Después el movimiento sindical sabrá lo que tiene que hacer. Habrá reglas de juego y si no se cumplen habrá que actuar", subrayó.