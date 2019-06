Martínez: "Nunca dije que no iba a respetar el mandato de la ciudadanía, él lo interpretó"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El precandidato frenteamplista Daniel Martínez aseguró que en caso de ser el próximo presidente y de que la población vote la reforma constitucional propuesta por el también precandidato Jorge Larrañaga va a cumplir con lo establecido incluyendo la creación de la Guardia Nacional.



"Yo nunca dije que no iba a respetar el mandato de la ciudadanía", expresó Martínez y agregó: "Él (por Larrañaga) interpretó que yo decía que no iba a respetar a la ciudadanía".



El ex intendente aseguró que en caso de que el plebiscito quede aprobado por la población acatará con lo que establece la reforma que es, entre otros aspectos, la creación de la Guardia Nacional, si bien entiende que hay un artículo que le da la potestad al Poder Ejecutivo de coordinar su funcionamiento.

"Plantea cosas que son claramente mandatorias como el endurecimiento de algunas penas (...), la creación de la Guardia Militar también hay que crearla y no hay vuelta que darle", indicó el precandidato y explicó que sin embargo hay un artículo que "le da un nivel de discrecionalidad al Ejecutivo en cuanto a cómo implementar esa cuestión".



"La parte de discrecionalidad es lo que yo reivindico. Lo que está escrito como yo lo leí en ese artículo es la discrecionalidad de instrumentar su aplicación", agregó. "La guardia militar habría que crearla, pero el papel que cumpla y cómo lo cumpla es otra cosa y ahí hay un menú de posibilidades muy grande. Creemos malo para la democracia y que no aporta nada los militares a la calle", explicó Martínez.

Por otra parte indicó que su preocupación es que la única propuesta de la que se hable en materia de seguridad sea la del Larrañaga y recordó que él ya anunció cuáles son las medidas que tomaría en caso de ser presidente.



"A mí lo que me preocupa de todo esto es que parece que la única propuesta de seguridad que hubiera es la de Larrañaga y no es así", aseguró el ex intendente de Montevideo.

Guardia Nacional. Martínez hizo referencia a una de las disposiciones establecidas en el artículo 4° acerca e la creación de la Guardia Nacional:



"“1º – Créase la Guardia Nacional como cuerpo especial de las Fuerzas Armadas, con atribuciones y cometidos en materia de Seguridad Pública. Dependerá funcionalmente del Ministerio de Defensa y la coordinación operativa se hará con el Ministerio del Interior en la forma que disponga el Poder Ejecutivo"

"Hay que cumplir la Constitución y aplicarla de buena fe"

Consultado por El País el constitucionalista Martín Risso indicó que "hay que cumplir la Constitución y aplicarla de buena fe".



"Si la Constitución genera un instrumento, una guardia para que trabaje en la seguridad pública hay que cumplir con esto. Después el Poder Ejecutivo podrá decir 'voy a usar a la guardia para esto, no la voy a usar para esto, la voy a usar en Montevideo o en el interior puede hacerlo", expresó.



Sin embargo, "decir que crea la guardia y que pone a los policías adentro de un cuartel y los pone ahí me parece que es una violación de la Constitución porque se está actuando de mala fe y hay que cumplirla lealmente". "No alcanza con crearla y esconderla, eso es una violación indirecta", agregó.



Por otra parte indicó que si bien puede decir que va a coordinar su participación en algunos casos pero de todas maneras "si esto se aprueba es para que la guardia exista y trabaje en seguridad pública y con eso hay que cumplir".

"Es un tema político"

Por otra parte el constitucionalista Rúben Correa Freitas indicó: "El tema de la seguridad pública es una competencia que es del Poder Ejecutivo de acuerdo con el artículo 168 ordinal 1° de la Constitución de la República. Entonces indudablemente las modalidades, las formas en que puede utilizar el Ejecutivo los medios para la seguridad pública le corresponden a ese poder, por supuesto con la anuencia y la intervención del Parlamento".



"Es un tema estrictamente político y no jurídico. Si el candidato del Frente Amplio Daniel Martínez dice que no la quiere aplicar se verá en su momento si puede o no hacerlo", indicó.



"Si el gobierno no quiere usar determinados mecanismos tendrá los problemas con el Parlemento o se verá, porque también depende de la mayoría parlamentaria que tenga: no es lo mismo un gobierno que tenga mayoría absoluta que uno que no", explicó.



Por otra parte indicó que además dependerá del apoyo que se tenga de la ciudadanía ya que "no es lo mismo una reforma de la Constitución aprobada por una amplia mayoría que una aprobada con el mínimo requerido".