Manini Ríos: "Este referéndum se va a ir transformando en un sí o un no al gobierno"

Mientras la Corte Electoral se encuentra en un proceso de validación de firmas, el oficialismo y la oposición están en una carrera a favor y en contra de derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Es por este motivo que el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dedicó parte de su discurso realizado en Cerro Largo para defender la normativa, como ya lo han hecho otros referentes de la coalición.



"Este referéndum se va a ir transformando en un sí o no al gobierno", expresó. "Si vamos a la ley específicamente, creemos que es claro que está del lado del ciudadano y no hay argumentos de peso para tratar derogarla, salvo aquellos afectados en su pequeña chacrita y que en su mezquindad quieran afectar a la gente para favorecer alguna posición personal", agregó, en el marco de la gira que realiza por todo el país denominada "Cara a cara con la gente".



Por tanto, Manini Ríos consideró que "esto se va a transformar en un intento de golpear a un gobierno de coalición que está buscando soluciones a graves problemas de la gente que fueron dejados de lado".

"La ley le da derechos al ciudadano, no le quita ninguno, le abre nuevas opciones y el que diga lo contrario está mintiendo", expresó.



Manini Ríos consideró que la LUC "protege a los más frágiles de la sociedad" y así "le da derechos al que quiere trabajar en un día de huelga a que no se lo prohíban, a aquel que quiere transitar y que un piquete no le cierre el camino, le da derechos al que quiere cobrar en efectivo, al que se defiende en su casa para poder actuar contra el agresor y al que quiere cambiar de teléfono poder llevarse su número".



El líder de Cabildo Abierto aseguró que con esta ley están convencidos de que "se está yendo en la dirección correcta" y consideró que eso se puede ver en las cifras del delito. "Es una ley que en un año y pico de vigencia no ha tenido ningún efecto negativo en la gente", dijo.



Derogar los 135 artículos implicarían "un freno en las mejores" y "perjudicaría principalmente al ciudadano de a pie", expresó.