Manini acusó al FA de ofrecer gobernabilidad para sacar a Cabildo Abierto de la coalición

Guido Manini Ríos, senador y líder de Cabildo Abierto, se refirió este miércoles en su audición semanal por Radio Universal al desenlace del desafuero, que fue desactivado con la resolución del Partido Nacional de no votarlo, luego de que Manini Ríos anunciara que se iba a retirar de sala cuando se tratara este asunto en el Parlamento.

"Estamos convencidos de que esto se trató de una operación contra la coalición de gobierno. Acá se buscó fracturar a la coalición de gobierno, dividir, y a tal punto estamos convencidos de ello que la prueba para nosotros ha sido esas propuestas que han surgido de algunas voces de referentes del partido en la oposición, que llegaron a ofrecerle al gobierno los votos para darle gobernabilidad, si es que el gobierno rompía con Cabildo Abierto", acusó Manini Ríos al Frente Amplio.

Manini Ríos aseguró también que "respondiendo ese llamado de la gente a lo que se sumó notas públicas de toda nuestra bancada legislativa, nuestros órganos partidarios, etcétera, fue que adoptamos esa decisión que a muchos dejó furiosos".

El senador consideró que "la trama estaba bien armada y al tomar esta decisión que indudablemente tuvo su correlato en una decisión posterior de algún partido - en referencia al Partido Nacional - que aún no había tomado decisión, al fallar la trama armada dejó muy, muy enojados a algunos".

Respecto a este "enojo", Manini Ríos cargó contra "algunos comunicadores", que no nombró, al señalar que "se la dan de grandes entendidos en la política aunque le han errado siempre, sobre todo cuando se trata de Cabildo Abierto, pero que están como furiosos, como perros rabiosos, hablando una y otra vez de este tema, y no han entendido que en realidad, acá lo que se hizo fue respetar la voluntad de la gente, esa voluntad expresada por más de un cuarto de millón de votos en el pasado mes de octubre y que para nosotros esto es fundamental".

Manini Ríos también afirmó que la gente le "agradece" la decisión que ha tomado días atrás. "Siempre tuve presente que el conductor siempre debe de escuchar a quienes conduce. No puede aislarse, encerrarse en una burbuja. Eso fue lo que pasó con el gobierno saliente, se fueron aislando en su soberbia, perdieron la conexión con la gente, no escucharon más a la gente, no entendieron más la problemática y la desesperación y la angustia de tanta gente y finalmente la gente los cambió", sostuvo.

En esa línea, el líder de Cabildo Abierto aseguró: "La gente se nos arrimó, nos decía en algunos casos hasta con lágrimas en los ojos que yo no fuera a confiar en una Fiscalía que indudablemente no le daba garantías a nadie y mucho menos después de que Cabildo (Abierto) le pidió al Poder Ejecutivo la remoción, la destitución de un fiscal de Corte que indudablemente no da garantías de juicio justo en nuestro país".