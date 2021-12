Sin límite de edad para averiguar identidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los senadores nacionalistas Carmen Asiaín y Jorge Gandini presentaron esta semana un proyecto de ley que busca habilitar legalmente a los mayores de 25 años a solicitar en la Justicia un examen de ADN para conocer la identidad de su padre o madre. Eso es algo que, de acuerdo a legislación vigente, luego de esa edad no es posible realizar, porque una disposición del Código de la Niñez y la Adolescencia establece a texto expreso que al cumplir los 25 años los hijos no pueden iniciar una acción de investigación de paternidad o maternidad.

Sin embargo, hay casos de adultos que, por distintas circunstancias, se enteran de grandes que son adoptados o quiénes son probablemente sus progenitores biológicos.



“Es un proyecto necesario porque nos hemos encontrado con casos de personas que superados los 25 años conocen o tienen necesidad de explorar o conocer su identidad y su paternidad”, dijo a El País el senador Gandini, que puso un ejemplo concreto: “Tengo un amigo de más de 30 que se acaba de enterar quién es su padre biológico y quiere corroborarlo”.



Asiaín, por su parte, sostuvo que lo que pretende esta iniciativa es eliminar toda “traba” legal al ejercicio del derecho humano a la identidad y la información, y que toda persona pueda averiguar “de dónde viene y quiénes son sus padres”, con una salvedad importante: “Sin afectar los aspectos patrimoniales y sucesorios”. En ese sentido, advirtió la legisladora, el texto solo propone quitar el límite de edad para promover el examen genético per se, pero no a los efectos de reclamos económicos, porque de ese modo se comprometería la “certeza jurídica” a la hora de realizar transacciones comerciales de relevancia. “Si vas a vender una casa no podés tampoco tener la intranquilidad de que mañana aparezca un heredero”, afirmó.