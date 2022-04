Lema desmintió que haya aumentado la demanda en ollas populares

El ministro de Desarrollo Social (Mides) Martín Lema desmintió este jueves que hayan aumentado la cantidad de porciones que se entregan en ollas populares en el último tiempo en Montevideo. La Diaria informó el martes cifras de la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS), que según su relevamiento, al 4 de abril se entregaban unas 186.090 porciones de alimento por semana, mientras que en noviembre pasado esa cifra era de unas 150.000 porciones.

"Nosotros tenemos datos que hablan de una baja tanto en la cantidad de iniciativas -"ollas populares o merenderos"- como en la cantidad de porciones", dijo el ministro esta mañana en rueda de prensa.

"Información presentada por Uruguay Adelante hablan de un descenso, tanto en la cantidad de iniciativas como en las porciones suministradas, que quiere decir que baja la demanda", añadió. Y agregó que hay un "cruzamiento de datos" con el Plan ABC de la Intendencia de Montevideo que indica "una baja" en ambos aspectos.

El ministro luego puntualizó que a nivel de alimentación hay un trabajo importante que se hace desde el Ministerio, "desde el punto de vista estructura", porque "las ollas populares no pueden ser un fin en sí mismo". Por ello, dijo que se trabaja en "canales de alimentación que permitan la mejora".



Entre las medidas que aplicó su cartera, sostuvo que en 2021 aumentó "sensiblemente" la cantidad de viandas, pasando de 410.000 a 750.000. Respecto a los tickets de alimentación, dijo que se pasó de la entrega de 137.000 a 294.000 en ese período. En cuanto al valor del ticket en 2021 "se incrementó un 18%, que hacía cinco años que no se incrementaba".



El ministro también destacó que "todos los departamentos tienen dentro del sistema nacional de comedor, comedor instalado". Aseguró que el último que se instaló fue en Salto, que tiene una capacidad de 1.000 plazas, realizado "en conjunto" con la Intendencia de Salto.

Además, recordó el "bono crianza", orientado a atender niños de 0 a 4 de hogares de "mayor vulnerabilidad" que está "focalizado en la alimentación, productos de higiene y demás".



Respecto a críticas desde el Frente Amplio por considerar baja la cifra de apoyo de $ 67,5 millones que anunció días atrás para las ollas populares y merenderos, remarcó: "Es mayor el apoyo que se está dando, aún teniendo datos de un descenso en ollas o merenderos y las porciones".

"Carta más parecida a los Reyes Magos"

Lema también apuntó contra las iniciativas que presentó el Frente Amplio para hacer frente a la coyuntura. "Claramente no se le puede llamar propuestas, son expresiones. En algunos casos, expresiones de deseo y en otros casos expresiones irresponsables". Y lanzó: "Me sonó más a una carta más parecida a los Reyes Magos que a propuestas que un gobierno serio debe llevar adelante".



"Establecer una lluvia de ideas sin establecer la instrumentación, sin evaluar los costos, solamente con una mirada cortoplacista y no estar haciendo el análisis de cómo se va a llevar adelante y cómo se va a instrumentar, lo que hace es despertar una expectativa que en realidad en los hechos, en muchos casos, puede resultar impracticable o al menos si es practicable hay que describir claramente cómo", remarcó.