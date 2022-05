Leal recordó palabras de Lacalle Pou sobre Bonomi y le pidió que "desautorice" a Heber

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gustavo Leal, excoordinador de seguridad y convivencia del Ministerio del Interior durante parte de la administración de Eduardo Bonomi, citó este martes palabras del presidente Luis Lacalle Pou durante la campaña electoral y le reclamó que censure al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, quien habló este martes sobre homicidios.

"Según Heber, la escalda de homicidios es 'producto del enfrentamiento de bandas de narcotraficantes. Se ha generado una disputa de territorio muy dura que vemos con mucha preocupación'. Si Lacalle es coherente debería desautorizar a su ministro. En campaña electoral decía esto", tuiteó Leal, que iba a ser el ministro del Interior si Daniel Martínez ganaba las elecciones presidenciales de 2019.

El tuit se acompaña de un video de 43 segundos, seleccionado por Leal, en el que Lacalle Pou declaraba en la Cámara de Senadores: "Sobre las causas de los aumentos de homicidios, para el ministro hay ciudadanos clase 'A' y clase 'B'. Si tu caes en la muerte por ajuste de cuentas, no contás. No hay una familia, no hay un ser humano, no hay una acción que importe. Cuando se le termina los ajustes de cuenta los tira para la banda de narcotráfico. ¿Banda de narcotráfico? Que un ministro del Interior use como argumento de la violencia la banda de narcotráfico cuando es su responsabilidad que abunde el narcotráfico. Por supuesto que ahí me generan otras suspicacias (...)".

Según Heber, la escalda de homicidios es “producto del enfrentamiento de bandas de narcotraficantes. Se ha generado una disputa de territorio muy dura que vemos con mucha preocupación"

Si Lacalle es coherente debería desautorizar a su ministro.

En campaña electoral decía esto👇 pic.twitter.com/O9u2hQs34e — Gustavo Leal (@GustavoLeal_uy) May 10, 2022

Este martes, Heber se mostró "preocupado" por la cantidad de homicidios. “Producto del enfrentamiento de bandas de narcotraficantes se ha generado una disputa de territorio muy dura, que lo vemos con mucha preocupación”, dijo.



En un contexto de escalada de homicidios que deja once víctimas en ocho días, el secretario de Estado subrayó: “No nos vamos a quedar de brazos cruzados, diciendo 'esto es simplemente un enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes'”.



El Ministerio del Interior presentó a principios de abril las cifras de delitos del primer trimestre de 2022, que mostraron un crecimiento de 33,3% de los homicidios con respecto al mismo período en 2021.