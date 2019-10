Larrañaga sobre si Moreira debe renunciar a su cargo: "Va por cuenta del intendente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador blanco Jorge Larrañaga consideró que es decisión del intendente de Colonia, Carlos Moreira, renunciar o seguir en su cargo al frente de la comuna luego de renunciar al Partido Nacional y así también a su postulación al Senado.

"Eso va por cuenta del intendente de Colonia, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer", aseguró Larrañaga al ser consultado por la situación en el programa radial Informativo Carve.

Por otra parte, el senador blanco consideró que la mujer que aparece en los audios en diálogo con el intendente también tiene que presentarse ante la Justicia. "Pero no sé, se escapa absolutamente a mi evaluación", expresó.

Larrañaga indicó además que tuvo conocimiento de los audios el viernes en la mañana y que desde ese momento habló aproximadamente siete veces con el intendente. "Se sabía exactamente cuál eran las consecuencias y hacia donde se dirigía el partido en cuanto a la definición de este tema", aseguró.



El sector Alianza Nacional, al que pertenecía Moreira y que encabeza Larrañaga, fue el primero en expedirse al respecto desvinculando al jefe comunal de sus filas.



Consultado sobre las diferentes situaciones que se han generado con varios intendentes nacionalistas, el senador aseguró: "Ya no hay espacio para situaciones de este tipo".



"Las personas a veces adoptan decisiones que no corresponden", expresó, pero aseguró que no considera que se trate de algo "inherente" al Partido Nacional.