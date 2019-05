Lacalle Pou eligió a su rival y ahora debate con el candidato frentista Daniel Martínez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Para muchos analistas el escenario de un balotaje es el más probable. Para muchos frenteamplistas son las figuras que competirán en última instancia por la banda presidencial. Para muchos blancos son los dirigentes que alcanzarán la última etapa en noviembre entre la que los ciudadanos votarán al nuevo presidente. Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez son, para muchos, quienes protagonizarán la segunda vuelta electoral en noviembre próximo. Pero para eso falta. Y ambos precandidatos están con los “motores encendidos” en procura de cambiar esos pronósticos.

Tanto el blanco como el frenteamplista iniciaron un debate adelantando de esa posible instancia. Y eligieron uno de los temas más sensibles para la población: los impuestos.



El líder blanco ya marcó en su programa de gobierno que si le toca ganar la elección ordenará a su equipo técnico que no se podrán instrumentar nuevos aumentos de impuestos y tarifas. Su plan va por un ajuste que generará ahorros calculados en US$ 900 millones anuales.



Su propuesta la argumenta remarcando que si el próximo gobierno genera más presión tributaria habrá un incremento del desempleo y cierre de empresas. Por eso Lacalle Pou pasó a la ofensiva cuando leyó la entrevista de Daniel Martínez publicada el domingo en El País.



A su juicio, allí Martínez dejó la puerta abierta para incrementar la carga impositiva. Por eso lo criticó ese mismo domingo en un acto en La Unión.



Pero Martínez optó por retrucarle a Lacalle Pou. En una rueda de prensa previa al acto aniversario de Asamblea Uruguay, dijo anoche que su oponente lo que hizo es interpretar cosas que él no había dicho.

Luis Lacalle Pou. Foto: Prensa Lacalle Pou

“Me siento honrado que Luis Lacalle Pou se dedique a interpretar lo que yo diga”, declaró. Agregó que “llegado el momento nosotros vamos a aclarar cuál es nuestra posición, que no tiene nada que ver con eso. Las cosas las decimos cuando tenemos que decirlas, no cuando otros ponen cosas que no dijimos en nuestra boca”, sostuvo Martínez.



Y la polémica continuó. Es que el blanco respondió durante el acto de presentación de las listas del sector “Dale” que impulsa a Carlos Enciso. Dijo que desde el oficialismo “sacaban número para pelear” y desacreditar, pero nadie “sacaba número para argumentar”.



“El único que lo hizo fue el otro día el candidato más importante del Frente Amplio”, dijo marcando claramente cuál es su rival en la lucha por la Presidencia, en referencia a Martínez. Incluso elogió su forma: “Lo hace desde un buen tono y habilita al diálogo defendiendo sus ideas y sin gritar. Yo lo celebro”, agregó.



Pero de inmediato apuntó a explicar que él no estaba interpretando los dichos del frentista.



“Daniel Martínez, el Frente Amplio, a partir de este domingo, dijeron claramente lo que pretenden hacer. Y aparte se ancló en su programa de gobierno. No es que yo invente lo que dijo un candidato, yo interpreto textualmente lo que dijo un candidato y aparte voy a su programa de gobierno”, comentó Lacalle.



Luego volvió a remarcar que esa idea de no descartar aumentar más impuestos en algunos sectores solo generará más problemas. “Ahí está la cruz de los caminos”, dijo y remarcó que los uruguayos deberán elegir entre los dos modelos: el que planea aumentar la carga impositiva, y la propuesta que elaboró con sus técnicos.

Más temprano Lacalle apuntó sus baterías contra el gobierno de Vázquez. En la incorporación de Sergio Abreu al Espacio 40, que lidera Javier García, dijo que observa un ataque sistemático de parte de los ministros del gobierno a su candidatura.



“No sé mandados por quién”, dijo sobre las críticas que recibe de los ministros. El País le consultó si considera que hay una operación de parte del gobierno contra su postulación a la Presidencia. “Yo lo que sí creo es que hay muchos dirigentes políticos que hace mucho están en el gobierno que no se quieren ir. Y que van a hacer cualquier cosa con tal de no irse”, respondió.

“El wilsonismo se reagrupa” El movimiento “Por la patria” es sinónimo de Wilson Ferreira Aldunate. Hoy en manos del diputado Jorge Gandini, con su lista 250. El legislador presentó la plancha con la que competirá en la interna blanca impulsando la precandidatura de Jorge Larrañaga. La agrupación busca poner a históricos dirigentes wilsonistas en la convención Nacional. Para Gandini ese órgano tendrá una tarea clave, cuando se reúna para proclamar al candidato blanco y definir la fórmula. Si bien otra de las precandidatura blancas -la de Enrique Antía y el grupo de intendentes- tiene varios dirigentes identificados con el histórico caudillo, el legislador remarcó que la expresión política que se resume en “Por la Patria” muestra que “el wilsonismo se está reagrupando”. Es que ayer se anunció que en la plancha que apoya a Larrañaga estarán algunos históricos. Entre ellos Silvia Ferreira Sienra, Alberto Volonté, Carlos Delpazzo, Álvaro Viviano, Alberto Zumarán, Alejandro Abal Oliú. También Juan Andrés Ramírez. Larrañaga destacó el histórico peso que tiene la agrupación. Gandini destacó que es muy importante la militancia, pero es más importante aún -dijo- “ganar para que valga la pena”. Destacó que la papeleta tiene dos fotos: la de Wilson y la de Larrañaga. “Con eso resumimos el pasado y el futuro. Ahí está de dónde venimos y a dónde vamos”, dijo.