Lacalle Pou dijo que buscará "mecanismos" para que militares brinden información sobre desaparecidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este jueves, después de una reunión que mantuvo con integrantes de la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, el candidato del Partido Nacional Luis Lacalle Pou dijo que, de llegar al gobierno, buscará los “mecanismos” para que los militares que tengan información acerca de personas desaparecidas durante la dictadura (1973-1985) den ese paso y brinden los datos.

“Hay que buscar los mecanismos, entender que a veces hay que tener claros errores cometidos por la institucionalidad u horrores cometidos por la institucionalidad que no afecta a la institución pero sí está comprometida gente que participó de esos momentos que no solo truncaron la vida democrática, que no solo se persiguieron a partidos políticos, a dirigentes de todos los partidos políticos, y terminaron con hechos como lo que hoy venimos a hablar con Familiares”, comentó.

Además, el candidato blanco planteó que la participación de Cabildo Abierto –partido liderado por el excomandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos- en una eventual coalición encabezada por él “no impediría llevar adelante el camino” con el que se “comprometió” este jueves.

“Si me comprometo en algo y de alguna manera un socio me va a impedir, en alguna de las dos cosas no estoy diciendo la verdad”, dijo Lacalle Pou.

Además, el senador también fue consultado acerca de si Manini Ríos –a quien este miércoles descartó como posible ministro de Defensa de un gobierno presidido por él- podría ser considerado para el Ministerio del Interior. Lacalle Pou dijo que la ciudadanía “todavía no se pronunció”, que no ha “avanzado más” en la adjudicación de ministerios y que es “muy cuidadoso” a la hora de dar nombres. “A priori, no”, remató.

Lacalle Pou –quien fue al encuentro junto a su compañera de fórmula, Beatriz Argimón- dijo que se comprometieron con Familiares a “colaborar en todo lo posible”. “Obviamente uno de los planteos también habla del necesario presupuesto para continuar con algún tipo de investigación y tener la información suficiente y también la solicitud y el pedido de no entorpecer, cosa que también en el día de hoy accedimos”, agregó.

En rueda de prensa, el candidato fue interrogado acerca de si durante la reunión se hizo alusión a sus dichos acerca de la búsqueda de desaparecidos realizados durante la campaña pasada. En 2013 el senador había dicho que “suspendería” las excavaciones en busca de desaparecidos porque “hay que cerrar un capítulo”. “Esta vez acá no”, dijo Lacalle Pou este jueves, “porque ya lo habíamos hablado hace más de un año en una reunión privada que habíamos tenido”.

En relación a la propuesta de la presidenta del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), Gabriela Fulco, de incorporar el servicio militar obligatorio para los jóvenes de 18 años, el candidato dijo que no está de acuerdo. "No me parece propio ni de la época, ni del momento ni de nuestra forma de República", agregó. Sí recordó la propuesta del Partido Nacional de sumar dos liceos militares más en el país.