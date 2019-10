Lacalle no tiene "pensada" participación de Sartori en eventual ejecutivo: ¿qué dice él?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Lacalle Pou, candidato a la Presidencia por el Partido Nacional, fue consultado sobre la eventual presencia de Juan Sartori, segundo en la interna blanca, en un eventual ejecutivo suyo y contestó: "No lo tengo pensado".

En entrevista con radio Carve, el líder nacionalista fue repreguntado sobre este tema e insistió: "La respuesta formal es que no lo tengo pensado".

La noche anterior, en "Santo y Seña" (Canal 4), Lacalle Pou también se refirió a Sartori: "Está dentro del partido, saca su lista y tenemos una relación cordial".

Sin embargo, aclaró: "¿Soy amigo de Juan Sartori? No. ¿Tengo una relación de afecto? Tampoco. Creo que él va a hacer lo que el Partido Nacional vaya a hacer".

Sobre las denuncias de campaña sucia que se dieron durante la campaña hacia la elección interna para desprestigiar tanto a Lacalle Pou como a Jorge Larrañaga, contestó: "No tengo elementos probatorios, pero todo hace pensar que su campaña electoral rumbo a la elección interna basado en quien lo asesoraba (en referencia a Juan José Rendón) se encargó de hacer esa publicidad dañina y negra que no fue solo sobre mí".

"Nunca había tenido relación política con Juan. Tenía relación personal muy lejana. Lo conocía y tenemos un amigo en común. Creo que entra a un sistema que no conoce y que no entiende. No sé con qué parámetros se trabaja en la vida de negocios", agregó.

Asimismo, recordó: "Cuando llegamos al fin de la interna, el sábado antes, tengo una reunión que hay dos testigos. Fue una reunión dura, porque a mí no me gusta guardarme las cosas. Son conversaciones personales, pero hablé de todas estas cosas".

"El domingo él tiene una reacción que yo no la esperaba: la aceptación inmediata de los resultados y aceptación inmediata de la fórmula. Dejo pasar un tiempo y tengo ahí una reunión más profunda en la casa de Beatriz Argimón. Al principio había gente y después pedí estar solo con él, porque hay facturas chicas que no se cobran; pero hay otras que hay que expresarlas claramente", añadió.

Lacalle recordó que "nunca fue a la Comisión de Ética" y que la única persona que quedó fuera del Partido Nacional fue su mano derecha: Óscar Costa.

Si bien recordó que hay una denuncia en la órbita de la Justicia, reconoció que "no hay una aceptación personal de que estaba atrás de eso".

¿Y qué dice Sartori?

Juan Sartori, líder de "Todo por el Pueblo" dijo que no le interesan "los comentarios ni la polémica".

"Lo que puedo decirles es que estoy trabajando con todas las fuerzas para llevar a la victoria al Partido Nacional. Creo que en todo nuestro equipo, con toda nuestra estructura en todo el país, somos un sector muy pujante que viene con mucha fuerza, que tiene un poder de convocatoria extraordinario, con propuestas concretas que conectan con la gente y lo que me interesa es eso: llevar a la victoria al Partido Nacional para transformar a nuestro país y ser un sector que en eso tenga una gran incidencia", sostuvo a través de un comunicado de su equipo de comunicación.

"Hoy estamos a pocos días de esta elección histórica. El programa, el equipo del Partido Nacional es el que estamos apoyando con toda la fuerza. Llegó el momento de redoblar esfuerzos. Con ese mismo entusiasmo y esa misma fuerza yo creo que vamos a lograr un gran equipo, un gran gobierno, y yo por lo menos no le aflojo", finalizó.