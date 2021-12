Lacalle: si derogan artículos de LUC "vamos a tener menos herramientas para seguir mejorando"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En medio de la tensión sindical y las asociaciones a la campaña para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que impulsan la oposición y el Pit-Cnt, el presidente Luis Lacalle Pou dijo este jueves que es necesario trabajar en "coincidencias" con el Frente Amplio y advirtió que de prosperar el referéndum van a faltar "herramientas" para "seguir mejorando".

"Diálogo hay", señaló Lacalle Pou en diálogo con Punto de Encuentro (Radio Universal) en referencia al vínculo con el Frente Amplio. "Creo que lo que no está apareciendo mucho son coincidencias; quizás ahí deberíamos de trabajar un poco más. Nos eligieron con un programa de gobierno, un compromiso por el país, firmado por cinco partidos, y nosotros tenemos que llevarlo adelante", afirmó.



En ese sentido dijo que con Fernando Pereira, quien es inminente que sea proclamado como presidente del Frente Amplio, tiene una "buena relación" desde que el frentista era presidente del Pit-Cnt, y estimó que "seguro va a continuar" este vínculo. "Los cargos los hacen las personas, entonces sí" dijo que cree que la relación con la oposición pueda mejorar. "Aunque no nos pongamos de acuerdo, lo importante es el tono", valoró.



Respecto al referéndum que busca derogar 135 artículos de la LUC, buque insignia del gobierno, Lacalle Pou subrayó: "Si la gente opta por derogar 135 artículos de la LUC obviamente vamos a tener menos herramientas para seguir actuando de determinada manera para seguir mejorando en términos cualitativos la seguridad y educación".



"Hicimos campaña electoral diciendo que los instrumentos de la LUC eran buenos instrumentos para modificar temas sustanciales del país", dijo destacando la seguridad y educación.



Manini Ríos "no vino a convencerme" El mandatario también se refirió al veto a la ley forestal, que contó solo con los votos de Cabildo Abierto y el Frente Amplio. "El veto es una herramienta que uno prefiere no usar, aunque está constitucionalmente prevista, y tampoco la preferís usar respecto a un proyecto de ley de uno de tus aliados políticos", dijo.



De todos modos, Lacalle Pou subrayó: "No le doy mayor trascendencia desde el punto de vista que desde el principio lo hablé con Manini de que no era un tema que estaba en el compromiso por el país", en referencia al plan de gobierno que fijaron los partidos de la coalición.Consideró que la norma tal como se aprobó "no ayuda a una política de estado que Uruguay tiene desde 1987", aludiendo a la ley forestal.



Respecto a su reunión mano a mano con el líder cabildante Guido Manini Ríos en Torre Ejecutiva horas más tarde de aprobada la ley, el presidente destacó: "No vino a convencerme, vino a conversar. Ya sabía la decisión mía porque lo habíamos varias veces. Simplemente tuvimos una conversación privada en la cual él me manifestó lo que entendía que no era una buena cosa" vetar la ley.



Siguiendo con otro asunto vinculado con Cabildo Abierto, Lacalle Pou fue consultado sobre si se prevé un gesto del partido que la presidente del Inisa, Rosana De Olivera deje su lugar tras los cuestionamientos y cambios en el último tiempo. "No está planificado así. Espero que se reacomode el equipo, se tomen medidas que hayan que tomar, y que esa institución que se encarga de un tema tan sensible funcione", respondió.



Subrayó de todas formas que "no es la primera vez que se reemplaza a un director cuando un equipo no funciona", en referencia a la salida del Inisa de la nacionalista Sandra Etcheverry. "Es un cambio táctico para que se reacomoden las coincidencias y esfuerzos en común para que el Inisa funcione como debe funcionar", dijo.



Mercosur e inserción internacional

Por otro lado, la inserción internacional es uno de los principales objetivos de este gobierno que comenzó en marzo de 2020. En ese sentido, se ha insistido como un mantra en la "flexibilización" del Mercosur para que Uruguay pueda acceder a acuerdos comerciales bilaterales si el resto de los socios del bloque prefieren no avanzar ahora en una mayor apertura.



"¿A Uruguay le sirve este estatus de hoy? ¿Le sirve que el Mercosur siga siendo la quinta región más proteccionista del mundo?", se preguntó el presidente, que remarcó que no se trata de "romper" el bloque. Se refirió además que no fue por consenso la decisión de Brasil de bajar el arancel externo común, que luego apoyaron Argentina y Paraguay.



"Cuando se baja el arancel externo común por parte de Brasil, no se baja, y ahí estuvo quizás la discusión mayor, con la regla del consenso", puntualizó.



"La regla de consenso en el Mercosur de alguna manera ha caído en desuso o ha sido vulnerada, con lo cual estábamos dispuestos a acompañar si se agregaba la flexibilización. ¿Qué nos habilita cuando no se cumple con la regla de consenso y se avanza? Nos habilita a nosotros mismos a avanzar en la flexibilización", insistió.



"No hay vuelta atrás. No es un capricho de un gobierno uruguayo, es una postura de todo el Uruguay representado por lo menos en los últimos cuatro gobiernos (...) la diferencia es que ahora nosotros avanzamos", remarcó el mandatario, que en la noche de este miércoles nombró la posibilidad de avanzar en un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Turquía.

Viaje al Congo

"Saben que nacieron con un padre que lamentablemente algunas fechas importantes se las perdió, pero porque hay una misión superior que es cuidado del país", destacó Lacalle Pou, a horas de partir hacia el Congo, donde pasará la Navidad por primera vez alejado de su familia.

Consultado cómo le explicó a sus hijos su partida hacia la base militar uruguaya en el país africano, respondió: "Es un poco complejo porque obviamente estamos acostumbrados a pasarlo en familia. De hecho, a las 11:00 vamos a hacer una especie de amigo invisible, al lado del arbolito, adelantar nuestra navidad en familia". "Lo fueron entendiendo, fuimos conversando en la mesa y les empezó a dar curiosidad por saber qué pasaba en el Congo", expresó.