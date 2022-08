Jerarca cesado admitió que se reunió con el abogado Alejandro Balbi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una de las consecuencias políticas concretas que se dio a conocer durante la interpelación ayer a los ministros Luis Alberto Heber (Interior) y Francisco Bustillo (Relaciones Exteriores) fue el cese del subdirector nacional de Identificación Civil, Alberto Lacoste.

Así ocurrió tras el inicio de una investigación administrativa de urgencia dictada en las últimas horas por la cartera de seguridad para analizar si hubo irregularidades en el procedimiento por el cual se expidió un pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset. Lo mismo hizo por su parte la Cancillería, sin encontrar al momento irregularidades.



“Con motivo de la interpelación estuvimos analizando con profundidad esto (el caso) y este sábado se nos acercó una información de que había habido una instancia entre Identificación Civil y Científica buscando apurar tres pasaportes entre los que estaba el de Marset”, dijo ayer el ministro Heber ante los legisladores de la Cámara de Senadores.



Lacoste, según dijeron a El País fuentes del gobierno, se había reunido con el abogado de Marset, Alejandro Balbi y esto fue omitido en su momento por el jerarca. Y fue luego de ese encuentro que pidió que se apurara la gestión del pasaporte.



Esto se supo en la propia investigación administrativa y fue algo que confesó el propio involucrado, señalaron las fuentes.

Heber, de todos modos, precisó que no se trató formalmente de una destitución, porque el hombre ocupaba un cargo de “particular confianza”, aunque esto no signifique que siga desempeñándose en otro rol, ya que el hombre es funcionario del Ministerio del Interior.

Otra reunión

Lo cierto es que Balbi también se había reunido con la subsecretaria de Relaciones Exteriores el 24 de noviembre para conocer cuándo saldría la valija diplomática con pasaportes, para aprovechar ese viaje y enviar el documento a Marset.



Pero Ache declaró durante la interpelación que Balbi no le dijo en lo previo por qué tema se reunirían ni le especificó por cuáles de sus clientes realizaba el pedido.



Una vez reunidos, Ache contó que le contestó al penalista que la valija diplomática ya había partido y que salía una vez al mes.



“Ese es el contenido de la reunión. No hay nada más”, dijo Ache, que siguió: “Yo no hago declaraciones para dejar tranquilos a nadie. Yo hago declaraciones para decir la verdad. El doctor Balbi en ningún momento me solicitó un trámite y si me hubiese solicitado no hubiese accedido”.

La jerarca también rechazó que se sospechara de lo intercambiado en la privacidad del encuentro con el abogado que representaba al principal narcotraficante de Uruguay actualmente.



“Están las pruebas de todas las actuaciones de Cancillería, y en este caso no di absolutamente ninguna instrucción de facilitar o agilizar nada. Esto es como yo me manejo en política, en la Cancillería y en la vida. Con la verdad”, dijo Ache, y algún mensaje de aliento se escuchó desde las gradas y entre los legisladores.



“Entiendo que genere suspicacias, pero eso me excede”, concluyó la vicecanciller.