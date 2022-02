Guido Manini Ríos debatió con Óscar Andrade y la coalición de gobierno lo ignoró

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuatro palabras pronunciadas sin entusiasmo: “No vi el debate”. Eso dijeron distintos actores de la coalición de gobierno que fueron consultados por El País. La excusa era siempre la misma: “No tuve tiempo”. Y en algunos casos se trata de una clara verdad: son días de intensa campaña en defensa de los 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC), con actos en todo el país, y en muchos casos las figuras políticas también tienen responsabilidad en la administración, como el ministro Luis Alberto Heber, que hasta sostuvo ayer en rueda de prensa que “lamentablemente” no suele tener tiempo “de ver programas de televisión”.

Son señales que parecen indicar lo obvio: el debate televisivo que protagonizó el martes el senador Guido Manini Ríos, transmitido en directo desde el Centro Comercial e Industrial de Florida por Tv Ciudad, redes y portales -y que fue el primero de este tipo que se hizo en el interior del país-, no suscitó particular atención en la coalición oficialista.



Para empezar, porque si bien al defender la LUC lo hizo en nombre del gobierno, Manini se preocupó en marcar, en todo su discurso, que hablaba especialmente desde Cabildo Abierto. Y esto se hizo notar. Las señales de apoyo, o de que siquiera se estaba siguiendo la contienda con el senador frenteamplista Óscar Andrade, fueron aisladas, como el mensaje en Twitter de la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, la colorada Carolina Ache, que arrobó al líder de los cabildantes por su “defensa” de la normativa.



Que Manini debatiera en nombre del gobierno, de hecho, fue una preocupación que hubo en la Torre Ejecutiva en la previa a esta instancia, por el temor de que en la confrontación con Andrade la discusión tomara rumbos indeseados y polémicos. Por ejemplo, que fuera hacia la sensibilidad cabildante hacia los presos por delitos cometidos durante la dictadura militar, comentaron a El País fuentes del Poder Ejecutivo, aunque esto luego no pasó.

Del otro lado la cosa fue bien diferente. El apoyo que recibió Andrade en Twitter por parte de figuras políticas de primer línea fue mucho: hubo respaldos de legisladores varios, dirigentes del Partido Comunistas (PCU), de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, pero también de correligionarios de sectores alejados a la figura del exsindicalista.



Fue el caso de Mario Bergara, que escribió en la red social: “Excelente accionar de nuestro compañero Andrade, con mucha claridad y contundencia en cada uno de los temas”, e incluso bromeó con la terminología expresada por Manini en cuanto al “astoribergarismo”.

¿Por qué pasó esto?

La diferencia entre lo que pasó de un lado y del otro puede tener algunas explicaciones. Hay quienes sostienen que puede haber incidido la falta de “musculatura en el contacto por las redes sociales” por parte del oficialismo, pero aclaran que en cualquier caso “el silencio no fue sinónimo de desaprobación a Manini”.



Otras explicaciones pasan por entender las composiciones e identidades de un bloque y otro. “Porque el Frente Amplio es un partido de sectores, y si bien Andrade no debatió como vocero del FA, sí tenía el respaldo de todo el partido, mientras que la coalición la conforman partidos diferentes, que incluso decidieron hacer campañas por separado, con alguna coordinación”, resume a El País Eduardo Bottinelli, sociólogo y director de la consultora Factum, que también marca que es notoria la “lejanía del entorno presidencial” -el núcleo del “oficialismo más puro y duro”-, hacia Cabildo Abierto, al menos en la dimensión comunicacional.



“Porque tampoco quiere decir esto que haya un debilitamiento de la coalición ni nada parecido”, añade Bottinelli.

Rafael Porzecanski, por su parte, recuerda que no hay que olvidar que esta coalición tiene “niveles de heterogeneidad importantes”, y que dentro de esa composición ecléctica aparece Cabildo como el actor que, en estos dos años de la administración del presidente Luis Lacalle Pou, ha marcado “las mayores diferencias”. Y en ese sentido, el también sociólogo y director de Opinión Pública de Opción Consultores subraya que “el silencio” mantenido por sus socios en la jornada del martes también fue una manera de manifestar los “matices” ante el partido de Manini, que se reflejaron en discusiones legislativas sustanciales, como la última Rendición de Cuentas o proyectos de ley que dividen al oficialismo.



Otra explicación, que nadie dentro del oficialismo desconoce, es la competencia interna que hay en la coalición, pensando ya en el 2024, y el aprovechamiento de esta instancia como un ejercicio electoral, para medir fuerzas, probar carismas y proyectar candidatos.

¿Cómo se vivió la contienda en Twitter?

El debate entre los senadores Guido Manini Ríos y Óscar Andrade el martes tuvo su correlato en Twitter, en donde los dirigentes políticos tuviera su propia y paralela performance.



Según datos de la empresa de tecnología IGV a los que accedió El País, mientras transcurrió el debate se generaron 8.176 tuits sobre el tema, y el más aludido fue el líder comunista. Andrade fue mencionado en 5.631 mensajes, bastante por encima de los 1.792 tuits alusivos al líder de Cabildo Abierto.



La firma IGV, que para procesar estos datos utiliza la inteligencia artificial de IBM Watson, también discriminó el grado de positividad y negatividad que contenían los tuits que mencionaban a ambas figuras, y aquí también salió más favorecido el senador frenteamplista. El 35% de los tuits que mencionaban a Andrade fueron negativos, mientras que el 26% fueron positivos, lo que arroja un saldo de -9.



En cambio, en el caso de Manini Ríos los mensajes negativos fueron menos en proporción (31%), pero los positivos también (18%), y el saldo que obtuvo fue de -13. Los tuits de contenido neutro, en tanto, fueron el 39% en el caso de Andrade, y 51% en el caso de Manini.