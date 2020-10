Gobierno se propone “apretar las perillas” ante suba de casos de COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La frase acuñada en mayo de este año por el presidente Luis Lacalle Pou -“para adelante todo lo posible; para atrás todo lo necesario”- resuena en las últimas horas en varias dependencias del Estado ante el aumento de casos de coronavirus. El reporte diario de personas contagiadas ha mostrado cifras llamativas: 42 ayer, 64 el martes, 30 el lunes, y otras 30 el domingo.

Uruguay se acerca así al récord de 500 personas activas cursando la enfermedad, en momentos en que el gobierno se aprontaba a tomar definiciones centrales para la economía local. Es que la temporada turística está muy cerca en el tiempo, y el país la vivirá en condiciones inéditas con las fronteras cerradas.

El aumento de casos llevó al jefe de Estado a resolver una nueva salida pública para enviar un mensaje a la población con dos objetivos. El primero es mostrar una señal de tranquilidad, pues los informes científicos en poder de las autoridades le describen una situación nacional controlada dentro de los parámetros esperados a este nivel de actividad social.

Incluso las fuentes consultadas comentaron que la pandemia de coronavirus está en niveles “verde”, y no en “amarillo” o “naranja”, como han salido ayer a comentar algunos expertos.



De todos modos el presidente Lacalle Pou sí buscará “reactivar” la conciencia social para extremar los cuidados de higiene y distanciamiento. El jerarca recibió tanto desde el Ministerio de Salud Pública, como del Ministerio del Interior (MI), informes de diversas actividades que han incumplido protocolos y exhortaciones a la no aglomeración.

Lo que al menos anoche no estaba sobre la mesa del gobierno es la posibilidad de “dar marcha atrás” en decisiones de apertura social. Dos de las fuentes consultas señalaron que no se está en niveles donde se tenga que retroceder, pero sí remarcar, exhortar a que se extremen los cuidados. “Cada tanto hay que ajustar las perillas”, comentó uno de los contactados.



“Lo que es importante hacer entender es que esta batalla no está ganada. El virus está en el país. Va a seguir estando. Y si no se logra concientizar eso y cuidarse, ahí sí se puede ir de madre la situación”, comentó ayer a El País otra de las fuentes oficiales que trabaja en el tema.



Si bien no se quiere entrar en un escenario de retroceso, desde la Secretaría Nacional de Deportes se entendió conveniente que el anuncio de apertura de gimnasios en los clubes deportivos realizado el martes se pospusiera por tiempo indeterminado. Eso será hasta que se tenga un escenario de mayor estabilidad del avance del virus en el país.



La decisión de apertura de vestuarios en centros deportivos se pospuso ayer por tiempo indeterminado hasta que se estabilicen los contagios. Foto: EFE

Temporada turística.

Las autoridades de gobierno tenían prevista una reunión para mañana viernes con la temporada turística como tema central. Parte de los asuntos a tratar se adelantarán para hoy, ante la necesidad de enviar un nuevo mensaje a la población.

De todos modos, la situación actual muestra que no se está en condiciones de abrir las fronteras para permitir la llegada de turistas argentinos y brasileños a la costa uruguaya. “Acá lo que está por arriba de todo es el tema sanitario, y luego el económico, que también se pretende cuidar”, comentó una fuente oficial.



La preocupación radica en la magnitud en la cual se verá afectada la temporada turística. Sin embargo, desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto se comunicó que en promedio desde Uruguay suelen salir unos 1.200 millones de dólares al exterior en la temporada de verano. El gobierno entiende que es difícil estimar si todo ese dinero se volverá al mercado interno, pero sí estima que esa cifra amortiguará, al menos en parte, el golpe económico que generará la ausencia de turismo extranjero.

Estudio: uruguayos cubren 40% de divisas “Si los uruguayos gastasen todo lo que gastaban en el exterior en nuestro país, en el verano, entonces se cubriría algo más de 40% del turismo” que proviene del exterior, señaló un informe de la consultora Equipos difundido la semana pasada. Sin embargo, “hay una caída en la proporción de personas que piensan vacacionar este verano respecto al verano pasado, desde 58% a 48%”, por lo que “solo será posible cubrir, con gasto de uruguayos, una proporción baja o muy baja del gasto que habitualmente hacen los turistas que proceden del exterior”, afirmó la consultora. Las cámaras empresariales de turismo insisten al gobierno con la necesidad de lograr algún tipo de apertura.