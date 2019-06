La fuga de Rocco Morabito "condiciona" las investigaciones en Italia, dijo el embajador

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

-Cuando se conoció la noticia de la fuga de Rocco Morabito el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, la calificó como “desconcertante” y “grave”. ¿Recibió alguna instrucción de él o de algún otro miembro del gobierno?

-No hemos recibido del ministro Salvini ninguna instrucción específica. He contactado a las autoridades que me corresponden aquí de Cancillería para expresar nuestra reacción, que es de consternación y de preocupación por lo que ocurrió. Para nosotros Morabito no es un detenido cualquiera. Es uno de los jefes de la ‘Ndrangheta, de la mafia, y como tal es una persona que nuestra Justicia, nuestra Magistratura, está gustosa de recibir. Por un lado para pagar la pena, que ya ha sido suministrada hace más de 20 años, y también para otros asuntos de información sobre las actividades del grupo criminal al que Morabito pertenece.

-Existe un informe policial de junio de 2018 que alertaba sobre un plan de Morabito para escapar de Cárcel Central. ¿Tenían conocimiento de él?

-No sabíamos ni teníamos que saber. Es algo que si existió tenía que ser evaluado por las autoridades competentes. Lo que nos incumbe es acompañar el proceso de extradición. Pero todo lo que se refiere a la gestión del detenido, por un lado, y la parte del proceso de extradición, por otro, era competencia de la policía, del Ministerio del Interior, y de la Magistratura.

RELACIONADAS Cámaras de seguridad de la ex Cárcel Central no funcionaban cuando se fugó Morabito By Ángel Asteggiante Cámaras de seguridad de la ex Cárcel Central no funcionaban cuando se fugó Morabito Cámaras de seguridad de la ex Cárcel Central no funcionaban cuando se fugó Morabito La familia de Morabito "está indignada con el manejo que se está dando en los medios" By Ángel Asteggiante La familia de Morabito "está indignada con el manejo que se está dando en los medios" La familia de Morabito "está indignada con el manejo que se está dando en los medios" Renunció el director interino del INR Alberto Gadea tras fuga en Cárcel Central By Guillermo Lorenzo Renunció el director interino del INR Alberto Gadea tras fuga en Cárcel Central Renunció el director interino del INR Alberto Gadea tras fuga en Cárcel Central

-¿Se debería haber tomado medidas extra de seguridad para evitar este desenlace?

-El esquema de seguridad es algo que tiene que ser visto en el marco de la estructura del país. No podemos entrar en eso. Tomamos conocimiento en este caso de lo que ha sido la fuga del señor. Pero ni podíamos ni tenemos que cuestionar algo en lo que creo que es responsabilidad de alguna forma de las entidades que están monitoreando esto. Lo que hemos pedido es justamente tener un esclarecimiento de cuáles han sido las circunstancias. Pero más que eso, lo que más importa es conseguir la aprehensión nuevamente del señor, porque tiene que cumplir una pena de muchos años de prisión que ha sido determinada por jueces italianos hace bastante tiempo. Y es la razón por la cual ha sido pedida la extradición.

-¿Qué daño puede implicar la fuga de Morabito para las investigaciones que se están llevando adelante en Italia?

-Evidentemente eso va a condicionar de alguna forma algunos desenlaces de esas investigaciones. Obviamente que tener un testigo que pudiera colaborar de alguna forma ayuda.

-¿Tenían alguna expectativa, previo a la fuga, de cuándo podría ocurrir la extradición?

-Hasta que no haya extradición uno no puede decir. Pero sí lo que sabemos es que se encontraba en la última etapa del proceso y estaba a la espera de la decisión final de la Suprema Corte de Justicia. Pensábamos que era cuestión de unas semanas. Era la fase final desde el punto de vista de la defensa, con los distintos recursos.

-¿Cómo quedaron las relaciones diplomáticas entre Italia y Uruguay tras este hecho?

-Han sido y siguen siendo muy buenas, porque existen vínculos que son extremadamente consolidados, históricos. Hay colaboración. Inclusive acabamos de firmar hace poco un acuerdo en lo que se refiere a la colaboración judicial en materia penal así como en la transferencia de personas privadas de la libertad. Nosotros, por el óptimo nivel que tenemos, estamos esperanzados y gustosos de recibir informaciones y esclarecimientos sobre lo que ocurrió.