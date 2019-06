Cámaras de seguridad de la ex Cárcel Central no funcionaban cuando se fugó Morabito

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Poco más de 24 horas después de la fuga de Rocco Morabito y otros tres internos (Leonardo Abel Sinópoli Azcoaga, Matías Sebastián Acosta González y Bruno Ezequiel Díaz) de la ex Cárcel Central, y ya con la renuncia del director interino del INR (Alberto Gadea) consumada, se siguen conociendo hechos relacionado con el escape de todos ellos.

Morabito y otros dos presos salieron a través de un boquete y huyeron por las azoteas. Un cuarto sujeto se fue por la puerta de Jefatura.

Ahora, el hecho que se sumó a la investigación es que se confirmó que las cámaras de seguridad de la ex Cárcel Central no funcionaban, por lo que no hay registro del momento en que los cuatros presos escaparon. Esto fue dado a conocer este martes por Telenoche y confirmado por El País.

En este momento se busca determinar desde cuándo no funcionaban las cámaras.

Este martes, El País dio a conocer que Morabito ofreció 80.000 dólares a policías que lo ayudaran a fugarse. También se señaló que el modus operandi de la fuga fue adelantado en un informe policial fechado el 6 de junio de 2018. Allí ya se advertía a las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación sobre los planes del mafioso italiano y sus secuaces.