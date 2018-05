El fiscal Díaz lima asperezas con Interior

Autocritica. Eso fue lo que el Fiscal de Corte, Jorge Díaz, le reclamó al Ministerio del Interior luego que se desatara la polémica por las declaraciones del director de la Policía, Mario Layera, quien señalado que el nuevo Código del Proceso Penal a veces obstaculizaba el combate al delito. Ayer Díaz y el ministro interino del Interior, Jorge Vázquez, se reunieron para limar asperezas y trabajar sobre una agenda de medidas que posibiliten mejorar la situación en seguridad.

El jerarca el interior visitó la sede de la Fiscalía General de la Nación en la calle Paysandú. En una entrevista con Televisión Nacional Díaz se mostró molesto por el diagnostico de Layera y le solicitó que antes de señalar para otros lados lo primero que debe hacer un jerarca publico es analizar los errores que se estaban cometiendo.

El ex juez y actual fiscal cuestionó que haya pocos operativos para incautar drogas ilegales, y dijo que no podía ser una excusa la falta de mecanismos para obtener información. Uno de los problemas que tiene la policía es que a través de "El Guardián" por el que intercepta llamadas telefónicas no logra captar las conexiones vía datos realizados con aplicaciones del tipo WatsApp o Telegram.

Estas aplicaciones encriptan la información y hacen imposible para la policía descifrar las llamadas. Para el fiscal de Corte esa no puede ser la única vía de investigación, y por ende no pueden ser escusas para argumentar falta de elementos para lograr operativos exitosos.

Los dichos de Díaz fueron respuesta a las declaraciones que Layera le hizo a El Observador que generaron una tormenta política. Layera, quien auguró un futuro negro en materia de seguridad, fue ratificado el lunes en su cargo por el ministro interino Vázquez.

La Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior emitieron un comunicado en el que señalaron que "ambos jerarcas manifestaron el propósito de trabajar conjuntamente para seguir mejorando la implementación del proceso penal de carácter acusatorio que comenzó a regir en el país el primero de noviembre y en el combate frontal a todas las formas de delincuencia".

El comunicado agrega que "en esa línea, el proyecto de ley enviado por el Ministerio del Interior al Parlamento en el día de la fecha con modificaciones a la Ley N.º 19.436 especifica las potestades que tiene la Policía a la hora de detener e investigar los delitos y contempla la pretensión de la Fiscalía en este punto".

Layera había dicho que los policías se sentían inseguros por la falta de un marco legal claro para su actuación. "Adicionalmente, se acordó que el Fiscal de Corte remitirá un instructivo al ministerio a los efectos de facilitar la acción conjunta entre ambas instituciones", agrega el comunicado.

La reunión se produjo el mismo día que regresó a Uruguay el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, quien se encontraba de licencia en Europa desde abril.

En la charla entre Vázquez y Díaz quedó acordaron que se deberá instrumentar nuevos cursos de capacitación para policías con el fin de mejorar la investigación primaria en los operativos.

Ambos jerarcas coincidieron en que en el inicio de la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal faltaron mecanismos de capacitación destinados a los policías específicamente y trabajarán en ese entido.

"A veces son necesarios estos gritos" dice vocero de Interior

El portavoz del Ministerio del Interior, Fernando Gil, escribió una larga pieza en su blog en defensa de Layera aunque también le deslizó alguna crítica. "Lo dicho por Layera alineó a la fuerza policial, eso habla de liderazgo, condición indispensable que debe ostentar el Primer Policía del país para dirigir la fuerza encargada de dar batalla contra la delincuencia. Quizás el método no fue el más indicado, pero seguramente haya un antes y un después a sus dichos", escribió Gil.

"A veces son necesarios estos "gritos" para sacudirnos y despabilarnos, los seres humanos somos así. Dejamos que los hechos nos desborden a veces para luego intentar corregir rumbos. Estamos a tiempo, la visión de que el futuro que nos espera es similar a lo que ocurre en países como El Salvador o Guatemala (donde el fenómeno de las maras está instalado), es a todas luces una exageración que no compartimos y que el propio Layera reconoció al Ministro interino luego", agregó. "Respecto a la Fiscalía, no es oportuno salir a reclamar autocríticas, cada cual debe asumir sus fallas con absoluta humildad y con sentido republicano de manera de propiciar el mejor resultado posible", apuntó.

"Es un secreto a voces que está fallando la coordinación entre varios organismos a la hora de actuar para enfrentar los fenómenos sociales que derivan luego en hechos de violencia", reconoció.