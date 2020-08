Fiestas en Noche de la Nostalgia: Interior pidió a Di Candia "no lavarse las manos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intendente de Montevideo, Chistian Di Candia aseguró que es tarea del Ministerio del Interior controlar las fiestas clandestinas que se realicen en el marco de la Noche de la Nostalgia.

"A la intendencia le corresponde todo lo que es espectáculos públicos en locales autorizados. El dilema va a estar esta vez para el Ministerio del Interior, porque seguramente la mayoría de las fiestas sean clandestinas y es un área en la que la intendencia no puede actuar", dijo Di Candia en rueda de prensa recogida por Telemundo.

Esta afirmación fue rechazada por el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, quien en declaraciones a El País expresó: "Vemos con gran preocupación y hasta con asombro las declaraciones del intendente Di Candia, diciendo que en las fiestas clandestinas de la Noche de la Nostalgia no le corresponden a la intendencia sino al ministerio", y afirmó: "No vale lavarse las manos".

Maciel indicó que la comuna "no puede renunciar a sus tareas", dentro de las que está la habilitación, fiscalización y control de las fiestas que se realizan en la capital, estén habilitadas o no. "Acá tenemos que ser muy claros y hay que asumir las responsabilidades que tiene cada uno", expresó.

"La Intendencia de Montevideo no puede renunciar a sus facultades inspectivas, fiscalizadoras y sancionadoras que tiene. Recordemos que es la intendencia la que tiene la potestad de clausurar, de sancionar y eventualmente también de llevar para que sea formalizado al organizador (del evento) ante la Fiscalía en caso de que se realicen este tipo de fiestas por la figura de desacato", indicó.

Maciel indicó que el Ministerio del Interior ya trabajó en conjunto con la comuna "en decena de casos" en los que se multó y se clausuró. "Voy a poner un ejemplo muy claro: a fines de julio había una fiesta particular en Sayago, con más de 300 personas, donde la intendencia aplicó multas. Entonces decir ahora que no es responsabilidad de la intendencia no tiene explicación desde nuestro punto de vista", expresó.

El subsecretario de la cartera indicó que no solo pasa en Montevideo sino que en otros departamentos también se ha actuado en conjunto, pero recordó que la tarea del ministerio en este caso es la de "colaborar y apoyar a las autoridades departamentales".

Maciel indicó que, de todas maneras, en este caso "el mejor operativo es la exhortación a la población": "Que nos ayude, que hagamos un uso responsable de la libertad para mantener los avances que hemos logrado".



El intendente por su parte aseguró que se espera "que la gente entienda que es importante cuidarse, que es importante el esfuerzo que se ha hecho hasta acá y que no hay que dar un paso atrás".