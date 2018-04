Embajador ruso alabó postura uruguaya

El pasado 19 de abril, el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, calificó de "impertinente" la petición realizada durante la última Cumbre de las Américas, en Lima, y garantizó a la pren-sa que "Uruguay es un país soberano y fija por sí mismo sus políticas de relacionamiento con el resto del mundo".

En este sentido, Sofinskiy coincidió que "este tipo de pedido por parte de los Estados Unidos es injerencia directa en los asuntos interiores de un país soberano".

"Nosotros no tuvimos ninguna consulta sobre ese tema porque no es el modo de comportar de parte de nosotros. Es la decisión absolutamente soberana de nuestros socios uruguayos y no tenemos ninguna vinculación en este tipo de cosas", aclaró el diplomático a la prensa en el marco del acto de traslado de césped del Centenario a los estadios de Rusia en que Uruguay disputará el mundial.

Al menos 21 gobiernos de países occidentales anunciaron recientemente la expulsión de un total de 112 diplomáticos.