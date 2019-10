Distribuyen las urnas en los 7.122 circuitos electorales de todo el país

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uno de los funcionarios de la Corte Electoral se encargó ayer de llamar a las sedes partidarias para retirar listas, solicitó presupuesto en un hotel para diez personas y coordinó los pasajes para una delegación de extranjeros que vendrá al país a “observar” las elecciones.

A tres días de los comicios, en la Corte Electoral no quieren que se les escape nada para que este domingo las 2.699.847 personas habilitadas para votar, puedan hacerlo sin ningún tipo de inconveniente. Es en este sentido que la Corte entregará hoy las maletas electorales a los custodias (policías y militares) de las urnas, quienes trasladarán las mismas a cada uno de los 7.122 circuitos dispuestos en todo el país.

Pero, ¿qué es lo que contiene cada una de estas valijas? El vicepresidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco, explicó a El País que las mismas contienen hojas de votación, una cuaderneta para notas, una urna de lata, útiles de escritorio, una “petaca” para tomar impresiones dígito-pulgares en caso de “observaciones por identidad”, sobres de votación, y una táblet con la información del circuito ya cargada en su sistema operativo.



Penco señaló que los custodias retirarán las maletas electorales a partir de esta jornada y las entregarán el domingo a los integrantes de cada una de las mesas receptoras de votos. De los 7.122 circuitos disponibles en todo el territorio nacional, 2.614 pertenecen a Montevideo; al tiempo que 6.314 circuitos son urbanos y 808 son rurales.



En Uruguay el voto es obligatorio. Este domingo podrán sufragar todas las personas inscriptas en el Registro Cívico Nacional, habilitadas para votar, que tengan 18 años de edad o los cumplan a la fecha de las elecciones nacionales. Cada persona deberá presentarse ante su circuito correspondiente con la credencial cívica.

El horario de votación es de 8:00 a 19:30 horas. Foto: archivo El País

En caso de no tenerla consigo, deberá pronunciar ante la mesa el número y serie de su credencial.



El horario de votación es de 8:00 a 19:30 horas. Quienes se encuentren en el circuito correspondiente sobre el horario de cierre y aún no hayan votado, tendrán una hora de prórroga.



Quienes no asistan a votar podrán ampararse en la Ley N° 16.017, Capítulo II que permite pagar una multa. La misma tiene un costo de 1 UR ($ 1.195). En el caso de los funcionarios públicos, tendrán que pagar 2 UR.



Solo se puede justificar no votar en casos de enfermedad comprobada por un especialista, ausencia del país o imposibilidad de concurrir por razones de fuerza mayor. Quienes tengan que recurrir a este mecanismo, podrán hacerlo recién a partir del 29 de octubre. Por otro lado, no existe una limitante de edad que justifique la posibilidad de no concurrir a votar.

Reforma constitucional.

Junto a la elección nacional también se pondrá en consulta el plebiscito de la reforma “Vivir sin miedo” que impulsa el senador del Partido Nacional Jorge Larrañaga. Esta iniciativa pretende reformar la Constitución de la República estableciendo medidas en materia de seguridad. Para que la misma tenga efecto, también deberá conseguir mayoría absoluta. Quienes estén a favor, deberán introducir la papeleta del “Sí” en el sobre de votación. Quienes estén en contra, simplemente no pondrán nada.