Diputado de CA insiste en vacunar uruguayos en Argentina y propone plan para primavera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone busca que los uruguayos que viven en Argentina puedan vacunarse contra el COVID-19 en los próximos meses y no descarta replicar esta experiencia con los uruguayos que residen en Brasil.

Su planteo es que aquellos que residen en el interior argentino reciban sus dosis en puestos de vacunación ubicados en las cabeceras de los puentes internacionales limítrofes. Mientras, quienes viven en Buenos Aires y zonas aledañas serían vacunados en el buque escuela Capitán Miranda, que se instalaría frente a la capital argentina, una propuesta que hizo el líder de su partido, Guido Manini Ríos.

El 18 de mayo, Perrone se reunió con el ministro de Salud, Daniel Salinas, y le trasladó esta iniciativa.



Hasta el momento, no se cuenta con una cifra precisa de cuántos uruguayos residen en la vecina orilla, pero se estima que son 130.000, dijo el legislador a El País. Para afinar la cantidad de interesados en recibir su dosis, Perrone buscará reunirse con el embajador argentino en Uruguay e impulsar la apertura de una "agenda tentativa" en la que se anoten los interesados y de ese modo tener una cifra real de potenciales vacunados.

La idea es "contemplar" a los uruguayos que residen al otro lado del Rio de la Plata y colaborar a generar una mayor cantidad de inmunizaciones en Argentina.

Perrone considera que es una propuesta "viable" y está enfocado en contemplar a quienes "no tienen dinero" para viajar a Uruguay a vacunarse. Dijo además que recibió varias inquietudes en ese sentido. La idea es que la persona interesada pueda llegar hasta el puente, vacunarse y volver a su domicilio.

El cabildante dijo que en la reunión de mediados de mayo el ministro Salinas le trasladó que "primero hay que vacunar a los uruguayos residentes en Uruguay y los residentes en Uruguay". Como el secretario de Estado ha señalado que estima para la primavera "un resurgir de la sociedad", el diputado busca trabajar desde esta fecha hasta setiembre en un plan y "compra de vacunas" para inmunizar a los uruguayos que residen en Argentina.

Este plan, según las estimaciones de Perrone, tendrá un costo para el país que supera los US$ 5 millones. El legislador calificó de "mínima" esta cifra y explicó que surge de un cálculo estimado de lo que anunció Uruguay que gastará en dosis.



El gobierno anunció meses atrás que se iban a destinar US$ 120 millones a la compra de vacunas. En base a esto, Perrone calculó que con una cifra de 130.000, a unos US$ 20 por dosis, -que en todos los casos implican la aplicación de dos-, el costo se elevaría a US$ 5 millones. A esto habría que sumarle los recursos humanos para llevar adelante la vacunación.

"Si Uruguay viene avanzado en la vacunación, empecemos a contemplar a estos uruguayos", dijo el cabildante y aclaró que no habla de "sacarle vacunas a los residentes para llevar para otro lado".#

El diputado ya se había puesto en contacto con el embajador de Uruguay en Argentina, Carlos Enciso, incluso antes de que este le trasladara al presidente Luis Lacalle Pou la inquietud de vacunar a argentinos en Uruguay.

Por otro lado, Perrone contó que en la reunión que mantuvo con Salinas a mediados de mayo le trasladó la posibilidad de replicar la experiencia "similar" con los uruguayos que residen en Brasil, que estiman, son unos 55.000.