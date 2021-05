Manini Ríos propuso que uruguayos que viven en Argentina se vacunen en Capitán Miranda

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, propuso utilizar el buque Capitán Miranda como centro de vacunación contra el coronavirus para uruguayos que se encuentren residiendo en Buenos Aires, una vez que la población objetiva de Uruguay haya sido inmunizada.

"Una idea que estamos manejando nosotros es que a través del buque Capitán Miranda, que es una especie de embajada flotante, y con los permisos correspondientes, se pueda ir al puerto de Buenos Aires para que allí la colonia de uruguayos se puede arrimar al puerto y ahí ser vacunada", indicó el legislador en diálogo con radio Monte Carlo.



Manini Ríos indicó que la propuesta es que esto ocurra una vez que la población objetivo de Uruguay esté vacunada, "es decir de acá a unos meses", aclaró. Para esto, dentro del buque se debería poner en funcionamiento un "vacunatorio especial" con "vacunas que no sean necesarias para la población uruguaya".



"Todo esto lo estamos hablando como 'prioridad dos' porque la primera prioridad son los compatriotas que están viviendo en Uruguay y todos los que están viviendo en nuestro país", reiteró.



De todas maneras indicó que "si los uruguayos que están viviendo en Argentina tienen problemas para lograr la vacunación", entonces sería "muy bueno contribuir a solucionarles ese tema".



Las declaraciones del senador llegan luego de que El País informara que el gobierno analiza aplicar vacunas contra el coronavirus a aquellos uruguayos que residan en Argentina, donde el ritmo para lograr la inmunización se ha enlentecido.



El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, aseguró que está "en contra" de la medida y aclaró que la propuesta no surgió de parte del Ministerio de Salud Pública (MSP).



La "prioridad absoluta son los uruguayos residentes y personas no nacionales que residan en nuestro país", indicó el jerarca en la noche de ayer miércoles a través de su cuenta de Twitter.



Al respecto, Manini Ríos indicó que está en línea con lo expresado por el ministro y que, por lo tanto, para poder vacunar a los uruguayos residentes en Argentina sería necesario que primero esté vacunada la población local.



"Él expresó claramente, y yo coincido, que la prioridad es lo territorial, es decir quienes están viviendo en Uruguay. Pero, una vez vacunados, (se puede) disponer saldo de vacunas, porque se prevé que puede haber saldo de vacunas", expresó.

Por este asunto se reunieron en la Torre Ejecutiva el embajador de Uruguay en Argentina, Carlos Enciso con el presidente Luis Lacalle Pou, el canciller Francisco Bustillo, y otros integrantes del gabinete.



El diplomático transmitió "inquietud plausible y sensata" de uruguayos en la vecina orilla que buscan retornar para vacunarse contra el COVID-19. "Es un tema de sensibilidad, pero de instrumentación que va a evaluar el propio presidente a nivel de los ministerios o las jerarquías que correspondan", señaló.



Este jueves El País informó que el gobierno argentino manifestó su molestia y sorpresa ante la decisión de estudiar este pedido. A través de un comunicado, la embajada argentina en Uruguay detalló el "Plan estratégico para la vacunación contra la COVID-19 en la República Argentina", donde aparecen los criterios para la inmunización.