No, Diego Godín no posó con un cartel de apoyo a Guido Manini Ríos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Distintas publicaciones que circulan por Facebook desde principios de julio, y que fueron compartidas cientos de veces en esa red social, muestran al capitán de la selección uruguaya de fútbol, Diego Godín, con un cartel en el que manifiesta, supuestamente, su apoyo a Guido Manini Ríos, candidato a la presidencia por Cabildo Abierto. Pero la foto está manipulada: la original corresponde a una campaña de vacunación de 2015.

“Manini en él confío”, dice el texto del cartel que sostiene Godín y que revela una aparente simpatía del futbolista hacia el excomandante en jefe de la Fuerzas Armadas. La foto comenzó a circular por primera vez el 2 de julio en Facebook (1 y 2) y el 28 de agosto otro usuario tomó una captura y la volvió a difundir (1, 2 y 3).



En los diferentes posteos aparecen comentarios en los que se felicita al capitán de la selección por su supuesta preferencia política. “Estoy contigo Godín te quiero”; “Usted si sabe cap”; “Otro INTELIGENTE. ME ALEGRO”; “Mirá que bien, Godín apoya a Manini”; “Bravo capitán excelente elección”; “A Godín le sobra personalidad y cultura para que alguien lo maneje un gran saludo Diego yo tambien apoyo a Manini”; “Siempre dije que era, además de un gran jugador, un hombre muy inteligente, y veo que no me he equivocado”, son algunos de los comentarios que se leen en el post.



Incluso se produjo un debate sobre el origen de la foto, que un usuario saldó en una de las publicaciones al asegurar que “está circulando hace rato” y que “si fuera falsa”, el futbolista ya habría sido avisado por “algún familiar o amistad”.



Lo cierto es que la imagen tiene signos dudosos. Por un lado, tanto el logo de Cabildo Abierto como el dibujo de la urna de votación están superpuestos a la foto. En el cartel color naranja se ve una mancha de un tono un poco más oscuro, como hecha a mano, justo detrás del texto. Además se puede observar en la parte inferior el logo de Presidencia de la República con el sol, utilizado por el gobierno actual.



Al hacer una búsqueda inversa de la imagen se puede comprobar que la foto original no contenía el mensaje de apoyo a Manini Ríos, y que tampoco es actual: se publicó por primera vez en 2015 para una campaña de vacunación del Ministerio de Salud Pública.



El verdadero mensaje del cartel que sostiene Godín dice: “Ganale al frío y a la gripe: vacunate”. También participaron en la campaña otros jugadores de la selección uruguaya, como Fernando Muslera, Sebastián Coates, Jonathan Rodríguez y Cristhian Stuani.

El fotógrafo Andrés Cuenca confirmó a AFP, agencia internacional de noticias que forma parte de Verificado, que fue él quien capturó la imagen de Godín posando con el cartel a principios de junio de 2015. “Fuimos al Complejo Celeste con un grupo del Ministerio. Cuando los jugadores salieron del entrenamiento, armamos un set. Iban pasando los que querían participar y sacamos la foto. Godín era el único que estaba confirmado, y ya en el lugar se consiguieron las fotos con los demás”, relató.

El artículo pertenece a la redacción de Verificado.uy, la primera coalición de medios de comunicación, academia y sociedad civil creada en Uruguay para afrontar el problema de la desinformación durante la campaña electoral 2019.



Este chequeo se produjo con la colaboración de AFP Uruguay.



Contactate con la redacción por:

Mail: [email protected]

Facebook: Verificado.uy

Twitter: @verificadouy

Instagram: verificadouy

Verificado.uy