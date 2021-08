“No es lo deseable”, dijo Fratti tras incidentes, pero acotó: “Tampoco dramaticemos demasiado”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Fratti, opinó sobre los incidentes ocurridos este jueves en sala tras una discusión entre el nacionalista Alfonso Lereté y el frenteamplista Daniel Caggiani. “No es lo deseable”, dijo, aunque recordó: “Son incidentes que han ocurrido en el pasado, tampoco dramaticemos demasiado”.

“Hay gente que no entiende eso y en vez de discutir trata de ser insidioso y de provocar las reacciones. Con este tipo de gente, yo: ‘a palabras húmedas oídos impermeables, y sigo mi camino’”, dijo.



Consultado sobre la acusación de ocupación ilegal de un terreno por parte de un diputado frenteamplista que lanzó Lereté en la sesión, Fratti dijo que no sabe si es verdad. “Pero esas denuncias graves, mijo, tenés que agarrar los papeles e ir a la comisaría. Esto es un ámbito parlamentario, a discutir las leyes, las cosas personales se arreglan por otro lado. Y si no, arreglá en el pasillo, que es más fácil, pero no me compliques la sesión que tenemos que dar otra visión y tener otra estatura, somos legisladores nacionales. Hay algunos diputados acá que se olvidan”, agregó.



Fratti consideró además que los diputados tienen que “tener una mirada un poco más alta, pero hay gente que le gusta andar contra el piso y también es un reflejo de la sociedad”.



“Nosotros tenemos más obligaciones que los ciudadanos comunes y ese nivel de agresividad y odio de las redes tenemos que combatirlo”, resumió.