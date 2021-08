Video: altercado entre diputados tras fuerte discusión en debate por Rendición de Cuentas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se registraron incidentes este jueves en la Cámara de Diputados en medio del debate por el proyecto de Rendición de Cuentas. Varios legisladores terminaron envueltos en un altercado con gritos y empujones en las escalinatas. El incidente comenzó entre el nacionalista Alfonso Lereté y el frenteamplista Daniel Caggiani.



Los hechos se dieron tras un fuerte debate, que comenzó cuando el diputado nacionalista Alfonso Lereté se refirió al tema del realojo de asentamientos, al contralor que realizan las intendencias y el funcionamiento del Instituto de Colonización. “Hubo con extremada virulencia un aumento del número de asentamientos, tenemos el arrastre de lo que es ese fenómeno, tenemos el problema de las fallas en los controles”, dijo, y apuntó al papel de policía territorial que deben ejercer las intendencias. “Porque tuvimos a los avivados de evadir impuestos”, acotó.



El legislador remarcó que hubo “omisión de varias intendencias” en los controles y que ante eso, la coalición de gobierno decidió “actuar de manera concreta y contundente” para frenar los nuevos asentamientos.



“Puedo hablar por mi departamento, usted sabe que los vecinos se hartaron de que la intendencia no los defienda. De que el intendente, el profesor, no actúe en el marco de la policía territorial”, señaló en referencia al jefe comunal de Canelones, Yamandú Orsi.



“Queremos que actúe. No se cumple la ley y se mira para el costado. Cuando hay una omisión directamente fomenta la ocupación y eso derrama en los municipios que están representados por el MPP, en la zona fundamentalmente de la costa”, agregó Lereté. Dijo además que hay vecinos de algunos municipios que redactaron un documento y plantearon que uno de los alcaldes del Partido Comunista presuntamente está cometiendo abuso de funciones por fomentar ocupaciones.

Incidentes entre diputados en sala. Foto: Captura de video

Por su parte, el diputado comunista Ubaldo Aita, también del departamento de Canelones, recalcó que se hace mención a un que un alcalde de su partido fomenta ocupaciones, por lo que invitó a que se exhiban pruebas. “De esta forma no se hace”, le dijo y algunas diputadas del Frente Amplio quisieron responder a Lereté, alzaron la voz, y el diputado del MPP Daniel Caggiani pidió un cuarto intermedio de cinco minutos.



Una vez terminado el intermedio, la diputada frenteamplista Susana Pereyra, apuntó: “Si yo fuera tan irresponsable como el diputado preopinante podría decir varias cosas. Hace más de 10 años vivo en Parque del Plata y los vecinos dicen que hubo una inmobiliaria de la familia Lereté que vendía terrenos de dudosa procedencia y eso se cambió por una casa en Punta del Este”.



“Tiene que traer la documentación y llevar la denuncia ante la Justicia. Le pedimos que se haga cargo de lo que dijo”, agregó la legisladora y Lereté respondió que su padre fue "director del área balnearia" y "allá nació esa leyenda", pero nunca hubo una denuncia. "Vaya y denuncia a mi padre, va a ser muy interesante lo que denuncie", sostuvo.



Pero Lereté subió la apuesta y dijo: “Miro a compañeros blancos y diputados blancos y ocupas no encuentro en esa bancada, pero en esta sí (señalando a la bancada frenteamplista). Y acá está el desalojo de ese ocupa que hoy es diputado, ocupó una casa de un funcionario de esta casa, del Poder Legislativo y todos los días se veían. Las verdades duelen y sabe lo que pasó, lo desalojaron”.



En ese momento los ánimos se crisparon, se pidió otro cuarto intermedio y los legisladores se pararon a increparse como se ve en el video.