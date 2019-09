Daniel Martínez se enfrenta a la “cultura de delincuencia”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No paraba de llover y unos 30 presos se acercaron a un salón de una cooperativa en la cárcel de Punta de Rieles para escuchar al candidato Daniel Martínez, que se comprometió a mejorar la reinserción social de los internos si es electo presidente.

“Si sabía que venía me afeitaba”, comentó uno de los reclusos a su compañero mientras tomaban mate. La invitación había sido comunicada formalmente el viernes 6 en una resolución interna firmada por el director del establecimiento Luis Parodi, como parte de “una jornada con los candidatos presidenciables”. Según el jerarca la instancia fue solicitada por los propios reclusos y al momento no han contestado otros candidatos sobre si asistirán o no al intercambio.



“Vamo’ arriba”, así saludó el presidenciable a los presos y policías que se encontraban en el lugar. Lo acompañaban Parodi, su asesor en seguridad Gustavo Leal y la referente en políticas sociales, Mercedes Clara. “No es la primera vez que estamos acá”, remarcó Martínez, quien dijo haber visitado por lo menos 15 o 20 cárceles del país. “Si hay algo que les parece que está mal en el programa tenemos oídos grandes para escuchar lo que quieran criticar”, señaló el candidato abriendo así una ronda de preguntas.



Pero el de discurso más duro fue Leal: “Estamos apostando a una mayor seguridad y ustedes están aquí porque cometieron un delito, están aquí porque hay víctimas que sufrieron parte de las prácticas que llevaron adelante”. En tanto, indicó que como reconocieron la necesidad de cambiar “hay que valorarlo” y dar una oportunidad de reinsertarse.



“Nosotros defendemos una sociedad segura y no defendemos la cultura de delincuencia. Defendemos la cultura del trabajo y lo bueno de llevar la comida a la casa con el laburo. Podemos tener la madurez de decir queremos avanzar en una sociedad más segura y nos interesa que cuando salgan no vuelvan a delinquir. La delincuencia es un atajo”, aseguró el jerarca de Interior.

Los reclusos se refirieron a Leal como el candidato a “ministro” para sustituir a Eduardo Bonomi en caso de que triunfe el Frente, aunque él negó que así lo fuera con una sonrisa. En su intervención consideró que “el trabajo es sagrado” y se mostró contrario a que se utilice en la jerga carcelaria la expresión “gil laburante” para referirse al trabajador.



Todos los años, alrededor de 6.000 presos salen de las cárceles y para evitar que vuelvan a caer en la delincuencia, el equipo de Martínez propuso un “apoyo fuerte al preegreso”. Cárceles más chicas y modelos de gestión de cárceles subdivididas y más descentralizadas, según señaló Leal.



El asesor de Martínez en seguridad “aseguró que hay que dar la oportunidad” a los presos para conseguir empleo a la salida de la cárcel. “Apostar a la reinserción es apostar a la seguridad y se lo dijimos en la cara”, afirmó el jerarca.

Daniel Martínez junto con Gustavo Leal en Punta de Rieles. Foto: Francisco Flores.

Consultas.

Fueron cuatro las preguntas que se permitieron hacer a los reclusos ante la presencia de la prensa, luego el candidato y su equipo intercambiaron de forma reservada.



“¿Está reconsiderando que las personas privadas de libertad tengan acceso al voto pensando que es un colectivo que forma parte de la ciudadanía?”, le preguntaron. Y respondió: “Lo del voto está en la Constitución, implicaría una reforma constitucional. Te soy sincero, nunca lo había pensado”.



También le consultaron por “el después” de estar privado de la libertad y las dificultades para conseguir trabajo. Martínez reiteró su voluntad de facilitar la reinserción. Recordó que como intendente de Montevideo aplicó una política que permitió el trabajo de exreclusos y agregó: “Estamos de acuerdo con políticas de promoción, así como tenemos política para las Pymes”.



Por otro lado, un recluso llamado Federico preguntó por qué se piensa en modelos de cárceles por medio de la ley de Participación Público Privada y no en el sistema de Punta de Rieles. “El tema de las PPP es económico”, respondió el candidato presidencial.