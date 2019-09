Manini no rechaza debatir con Mieres, pero Martínez y Talvi tendrán prioridad, dijo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato a presidente por el partido Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, respondió este lunes a la propuesta de debate que lanzó el candidato del Partido Independiente, Pablo Mieres, el pasado sábado 31 de agosto.



Consultado en el programa Fuente Confiables, de Radio Universal, Manini Ríos subrayó que “por el momento no” hasta que no se concreten los debates que “realmente” quiere llevar adelante, en referencia al intercambio de ideas con los candidatos del Frente Amplio, Daniel Martínez, y del Partido Colorado, Ernesto Talvi. Agregó que “recién una vez que se concreten esos debates” le va a “contestar” o “considerar” a Mieres.



Al respecto, Manini Ríos destacó que en su decisión pesa que "para el senador Mieres, hasta hace unas semanas éramos un peligro para la democracia, éramos algo totalmente negativo, y ahora resulta que quiere debatir”.



El ex comandante en jefe del Ejército agregó que quiere debatir con Martínez, “para demostrar claramente nuestra diferencia total en el enfoque de las distintas políticas públicas que se llevan adelante”. En tanto, Manini también dijo que quiere debatir con Talvi “porque él ha tergiversado una y otra vez dichos míos en forma, me parece, totalmente malintencionada”.



Sobre si debatiría con el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, dijo: “Por supuesto, que si él pidiera un debate conmigo no le voy a rehuir”.



Por otro lado, consultado por las palabras de su compañero de fórmula, Guillermo Domenech, quien señaló días atrás: "Nos van a imponer una ley por la que la homosexualidad sea obligatoria", Manini subrayó: “Indudablemente fue una ironía".



Manini dijo que Domenech “lo que quiso marcar claramente es que la agenda de derechos no se circunscribe a esos puntos en los cuales se hace tanto énfasis”. En tal sentido, enfatizó: “Nosotros creemos que hay derechos a ser contemplados en muchas otras minorías que están siendo dejadas de lado por las distintas políticas que se van sucediendo”, y puso como ejemplo de otras minorías a “diabéticos, celíacos y gente que tiene determinada enfermedad”.