Martínez sobre reinserción de reclusos: "Si saldaron su deuda ya no hay nada que cobrar"

La Unidad Nº 6 de Punta de Rieles, conocida como Cárcel de Punta de Rieles, elevó una invitación a todos los candidatos presidenciales para visitar el penal y tener un encuentro con las personas privadas de libertad.



El primero en aceptar fue el frenteamplista Daniel Martínez que acudió este lunes junto con Gustavo Leal, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.

"Si hay algo que les parece que está mal en el programa tenemos oídos grandes para escuchar lo que quieran criticar", les dijo Martínez a las personas que participaron del encuentro.



Una de las preocupaciones que más se repitió fue la de la dificultad de reinsertarse en la sociedad una vez que cumplen la pena por el delito cometido y salen de la cárcel.



"Si saldaron su deuda con la sociedad, hermano, ya no hay nada que cobrar", indicó el candidato y agregó que se deben buscar diferentes vías para que la reinserción se pueda hacer satisfactoriamente.

En rueda de prensa Martínez recordó que la Intendencia de Montevideo tuvo políticas para reclusos y exreclusos, que tenían una experiencia laboral por determinado tiempo. "No era un período permanente pero sí una experiencia laboral en ese proceso", indicó.



"Hay muchos caminos y hay que explorarlos todos. Lo que queda claro es que no es solo un tema humano de que una persona pueda reinsertarse sino para evitar la propia reincidencia", agregó.

Por su parte Leal opinó: "Nuestro planteo fue que no defendemos la cultura de la delincuencia, que estamos acá para dar la cara, para mirarlos a los ojos, para plantearles que nuestra apuesta esa la cultura del trabajo y que ellos están presos porque han infringido una cantidad de normas, (hay) una cantidad de víctimas que están sufriendo por las conductas que ellos llevaron adelante".



"Pero reconocemos que esta invitación que hicieron es un gesto que vale la pena tomar en cuenta y que es una oportunidad. Pero en la vida hay derechos y responsabilidades y hay una agenda de derechos y una agenda de responsabilidades que se tienen que cumplir. Nuestra apuesta es a que las personas no reincidan".



Por otra parte indicó que el objetivo fue demostrarles que la idea extendida de que "el que trabaja es un gil" no es correcta y que, al contrario, hay que tener orgullo por trabajar y no por ser delincuente.