Botana a Sánchez por precio de combustibles: "Olvidan que los que nos dejaron caros fueron ellos"

El senador frenteamplista Alejandro Sánchez y el senador nacionalista Sergio Botana chocaron este jueves respecto al precio de los combustibles, que está fijado a partir de un mecanismo que se aprobó en la Ley de Urgente Consideración (LUC), de revisión mensual. El Poder Ejecutivo resolvió a fines de agosto la baja de las naftas y mantener sin cambios el precio del gasoil y el supergás.

"Lamentablemente, el Gobierno ha dejado esta idea del libre comercio y dejar que el Estado regule estas cosas, y la consecuencia ha sido que pagamos el combustible más caro de la región, y tenemos enormes problemas para reactivar nuestra economía en esos términos", lanzó Sánchez en rueda de prensa en el Parlamento, en el marco de la visita de autoridades del Ministerio de Industria a la comisión del Senado que analiza el texto de la Rendición de Cuentas.

Ante estas declaraciones, el nacionalista Sergio Botana apuntó: "El Frente Amplio se queja porque no se subió lo que tenía que haber subido durante la crisis de la invasión rusa en Ucrania y la inmovilización de la pandemia, que provocó la suba del petróleo a nivel mundial; se quejan porque no subió lo que el Precio de Paridad de Importación (PPI) dice, por lo cual el Gobierno estaría haciendo política en ese sentido, y después de mostrar algunas comparaciones de lo caros que estamos respecto de los demás países de la región".



"Se olvidan de que los que nos dejaron caros fueron ellos", lanzó el nacionalista. Sostuvo que entre 2010 y 2015 se "sobrerecaudaron" US$ 1.200 millones "por estar el precio por encima del Precio de Paridad de Importación". Entre 2015 y 2019 se sumaron "más de US$ 1.700 millones" en ese sentido.



"Además de lo que hubo que capitalizar Ancap, la empresa se le quedó con más US$ 3.000 millones en el decenio anterior por sobreprecios de los combustibles", lanzó.



Aludiendo a los dichos de Sánchez, planteó que "la acusación no solo no es de recibo, sino que muestra una grave contradicción a la interna de las políticas que se llevaron antes".

Botana aseguró que Industria está "trabajando en la baja de combustibles, la pérdida del sector del cemento; tratando de arreglar el tema del gas líquido; preocupándose por los temas de la distribución del combustible".



A fines de agosto, el Gobierno resolvió bajar $3 el litro de las naftas a partir del 1 de setiembre, así como el mantenimiento de las tarifas del gasoil y el supergás. El ministro de Industria, Omar Paganini, había destacado que si bien las naftas podrían haber bajado $1, para el caso del gasoil se sugería una suba de $ 1,30. "Estamos compensando ambas cosas con una baja importante del precio para las gasolinas y mantener el gasoil al no subirlo", había explicado.