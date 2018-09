Bonomi sale al cruce de Larrañaga por firmas

El ministro del Interior criticó la campaña de recolección de firmas que lleva a delante el sector Alianza Nacional del senador Jorge Larrañaga para introducir cambios en la Constitución que permitan los allanamientos nocturnos, la prisión perpetua revisable y la formación de una guardia nacional integrada por militares.

Eduardo Bonomi sostuvo durante una gira por Soriano y Río Negro que Larrañaga impulsa la reforma, como una herramienta para recuperar el liderazgo del partido Nacional y argumentó que la iniciativa de militarización ha fracasado en todos lados.

"Creo que la campaña es un intento por recuperar el liderazgo del partido Nacional y veremos por qué lo que está impulsando ha fracasado en todos lados. Es un planteo que más que ganar algo en seguridad, trata de presentar algo distinto incluso en su propio partido, pero lo cierto (que la militarización) ha fracasado en Colombia, en México y ahora desde que en Río de Janeiro, sacaron los militares a la calle aumentaron los homicidios, los policías y civiles muertos. Eso no ha funcionado en ningún lado" señaló el funcionario.

Dijo que el planteo "es un manotazo de ahogado" y considera que "no va a ayudar en políticas de seguridad, eso tiene que ver con cosas mucho más profundas que ni las roza el plebiscito que está planteado".

En improvisada conferencia de prensa, Bonomi enumeró las magras experiencias de otros países que tomaron la decisión de emplear a los militares para combatir la inseguridad y el narcotráfico.

Explicó que la decisión del gobierno de apelar a las fuerzas armadas para acciones en áreas de frontera, es algo totalmente diferente a lo que plantea el senador nacionalista.

"Son cosas distintas. Él lo que plantea es sacar a las fuerzas armadas para patrullar las calles. Ahora el cometido es controlar las fronteras, lo que ha hecho este gobierno vía decreto y proyecto de ley, es regular la forma en que se patrulla la frontera y cumple también tareas de seguridad en una franja que no incluye los centros poblados. Eso está dentro de sus cometidos, dentro de la Constitución. Lo otro es cambiar la Constitución para que las fuerzas armadas se hagan cargo de la seguridad de todo el país y eso es lo que ha fracasado en todos lados" expresó.

En otro orden de cosas, el ministro hizo referencia a las declaraciones del exintegrante del Movimiento de Liberación Nacional Héctor Amodio Pérez, que vinculó el robo a la remesa del Banco Itaú con esa organización guerrillera.

"Es un reverendo disparate hacerle caso a Amodio Pérez" sostuvo. "Trata de decir que como (uno de los detenidos) es hijo de un extupamaro (Jorge Aiello Astarita) tenía facilidades. Bajaron de los autos tirando tiros, se fueron tirando tiros y la filmación demuestra que en la voluntad de tirar, solo uno trató de llegar al dinero. Me parece un disparate", reiteró.

Almagro.

Por otro lado, Bonomi criticó el proceder del excanciller y actual secretario general de la OEA, Luis Almagro, por el planteo de intervención militar en Venezuela. Para el ministro del Interior, Almagro ya no representa al gobierno y tampoco a la coalición de izquierda.

"Me parece que Luis Almagro no está siguiendo los criterios con los que se aceptó su postulación. Lo dijo el canciller (Rodolfo Nin Novoa): para los uruguayos intervención militar es mala palabra y promover una intervención cuando el gobierno está propiciando la mediación en todas las situaciones de conflicto interno (la postura de Almagro) no tiene nada que ver con lo que el país se plantea. Fue lo que llevó al presidente Vázquez a decir que si hay que volver a votar por una reelección, Uruguay votará en contra" expresó.