La aprobación de los uruguayos a la gestión de Lacalle Pou subió, pese al caso Astesiano

El 49% de los uruguayos aprueba la gestión del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, un 32% la desaprueba, mientras que el 19% ni aprueba ni desaprueba, según una encuesta de Equipos Consultores, presentada este martes en Subrayado.

En su anterior sondeo, publicado en agosto, el mandatario había recibido dos puntos menos de aprobación (un 47%), dos puntos más de desaprobación (34%) y la el mismo porcentaje de encuestados que ni aprueba ni desaprueba (19%).

Incidencia del caso Astesiano

El director de Equipos Consultores, Ignacio Zuasnábar, explicó que las posibles razones de por qué el caso del excustodio de Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, y otras situaciones que enfrenta el gobierno, no habrían incidido en la aprobación del mandato del presidente, podrían ser tres principales.



La primera es que "el presidente ha construido un nivel de confianza, una 'coraza', que lo protege frente a ciertos eventos de coyuntura, al menos ante la mirada de un gran porcentaje del electorado", explicó.



La segunda posible razón podría deberse a que la pregunta, que refiere a su desempeño general, no captara una afectación a la imagen de Lacalle Pou. Es decir, que un gran porcentaje de los encuestados sean críticos con su actuación sobre el hecho puntual de su excustodio personal, pero que no incida lo suficiente como para desaprobar su desempeño en general como presidente de la República.



La tercera refiere a "la temporalidad del caso", dijo Zuasnábar. Es decir, que el caso Astesiano aún es vigente y es posible que la opinión pública no haya reaccionado aún, o que no hubiera reaccionado al momento de realizada la encuesta (previa, incluso, al llamado a comparecer por el caso al Parlamento al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado, Álvaro Garcé).

Más datos

Entre los votantes de la coalición de gobierno, el Lacalle Pou tiene 74% de aprobación, 10% de desaprobación y el restante 16% ni aprueba ni desaprueba. En este caso, la aprobación disminuyó tres puntos respecto a la última encuesta, cuando recibió 77% de aprobación entre los votantes de la coalición multicolor, y un aumento de la desaprobación, que pasó de 8% a 10%.



Las personas que más aprueban la gestión del presidente tienen entre 50 y 64 años, entre quienes tiene un 63% de aprobación y un 21% de desaprobación. Las que menos la aprueban tienen entre 18 y 29 años, entre quienes solo alcanza el 36%, pero, sin embargo, también solo desaprueban su gestión el 33% de los encuestados, porque el 31% no aprueba ni desaprueba. Es el rango de edad que más se abstuvo a decidir por uno u otra opción.



El 48% de las personas entre 30 y 49 años aprueba la gestión, mientras que el 20% la desaprueba. Y el 51% de las personas mayores de 65 años aprueba la gestión, mientras que el el 43% la desaprueba. Este último es el rango de edades que más desaprueba la gestión del presidente, y quienes menos se abstienen a elegir por una u otra opción (6%).