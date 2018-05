Astori molesto por discusión del TLC

La discusión en el seno del Frente Amplio sobre la aprobación o no del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile molestó ayer al ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, quien consideró que el Plenario del FA no puede discutir su pertinencia cuando Uruguay y Chile ya lo aprobaron.

A pocas horas de que el Plenario del FA decidiera postergar la votación y hacerlo en un nuevo Plenario, Astori dijo que "no se puede discutir en un Plenario el TLC con Chile, porque ya está aprobado por los dos gobiernos (Uruguay y Chile); y el gobierno lo analizó y lo aprobó. Si el Plenario mandatara a los legisladores (a votar en contra) sería un error garrafal", puntualizó.

"Sería un error garrafal que el Plenario del FA mandate a votar en contra del TLC con Chile" By Gabriel Rodriguez "Sería un error garrafal que el Plenario del FA mandate a votar en contra del TLC con Chile" MIRA TAMBIÉN Astori: "Sería un error garrafal que el Plenario del FA mandate a votar en contra del TLC con Chile"

Es que este sábado, durante casi 10 horas, el Plenario del partido de gobierno no alcanzó los votos para aprobar el TLC luego de que el Partido Comunista, Casa Grande y Liga Federal se lograran imponer en la votación y con ello hacer postergar su consideración después de solicitar informes de impacto al Poder Ejecutivo.

"Es muy preocupante. Lamento profundamente que se haya aprobado algo que es mucho más acotado que lo que dice el programa de gobierno", dijo Astori."El Frente Amplio deberá revisar su decisión. Cada tratado hay que analizarlo bien, pero nadie acepta negociar con un país que tiene criterios rígidos, como estableció el Plenario ayer", puntualizó el ministro.

TLC con Chile quedó a la espera de un nuevo Plenario del Frente By EL PAIS TLC con Chile quedó a la espera de un nuevo Plenario del Frente MIRA TAMBIÉN TLC con Chile quedó a la espera de un nuevo Plenario del Frente

Astori sostuvo que "no se puede ir a un tratado con criterios fijos de negociación como si tuviéramos un formato uruguayo de negociación. Porque eso no lo acepta nadie y lo que hizo el Plenario es establecer criterios fijos de negociación. Sobre esta base es muy difícil avanzar. La apertura exige flexibilidad". Agregó que "si uno se pone inflexible en la negociación internacional de apertura, no va a conseguir buenos resultados para el país", por eso "ojalá predomine la sensatez. El tratado con Chile hay que firmarlo sí o sí", concluyó Astori.

Oposición.

Pero como si el desacuerdo de Astori no alcanzara, quienes también rechazaron que sea el Frente Amplio quien decida el futuro del acuerdo, fueron algunos legisladores de la oposición política.

En la red social de Twitter, el senador del Partido Nacional Álvaro Delgado escribió: "El país y su futuro, rehén de la interna del FA. Un plenario sustituye al Parlamento. Lamentable".

El País y su futuro, rehén de la interna del FA. Un plenario sustituye al parlamento. Lamentable. https://t.co/nzKpAfNMEi — Alvaro Delgado (@adelgado404) 6 de mayo de 2018

Por su parte, el también senador blanco, Javier García, escribió: "La negativa del FA al TLC con Chile es prueba de falta de institucionalidad. La mayoría abrumadora del Parlamento lo respalda, pero un órgano no institucional lo veta y bloquea al gobierno. No hay gobierno en seguridad y tampoco en política exterior (por lo menos)".

La negativa del FA al TLC con Chile es prueba de falta de https://t.co/xRfHwzjIV6 mayoría abrumadora del Parlamento lo respalda pero un órgano no institucional lo veta y bloquea al https://t.co/BU4i7neEmp hay gobierno en seguridad y tampoco en política exterior(por lo menos) — Javier García (@SenJavierGarcia) 6 de mayo de 2018

A su vez, el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry, escribió: "Increíble que sigan sin decidir esto; si Moreira (Casa Grande) y Castillo (Partido Comunista) no quieren votarlo tienen los votos de toda la oposición para hacerlo; el interés del país está primero".

Increíble que sigan sin decidir esto; si Moreira y Castillo no quieren votarlo tienen los votos de toda la oposición para hacerlo; el interés del país está primero https://t.co/gP9Sa9ua6I — Pedro Bordaberry (@PedroBordaberry) 6 de mayo de 2018

El diputado colorado, Ope Pasquet dijo en la misma red que "Uruguay necesita mejorar su inserción comercial internacional. Los sectores del FA que hundieron el TLC con Chile deben decir qué proponen para lograrlo: qué tipo de acuerdos, con qué países o bloques. No necesitamos utopías, sino cursos de acción viables".

Uruguay necesita mejorar su inserción comercial internacional. Los sectores del FA que hundieron el TLC con Chile deben decir qué proponen para lograrlo: qué tipo de acuerdos, con qué países o bloques. No necesitamos utopías, sino cursos de acción viables. — Ope Pasquet (@opepasquet) 6 de mayo de 2018

Mientras tanto, el diputado del FA, Gerardo Núñez, consideró tras la votación: "Este es el FA que necesitamos. Decisiones tan relevantes no se pueden tomar sin discutir".

Este es el Frente Amplio que necesitamos! El plenario resolvió continuar debatiendo y profundizando sobre un tema muy importante como es la firma de un TLC. Decisiones tan relevantes no se pueden tomar sin discutir. — Gerardo Nuñez (@Gera_Nunez1001) 5 de mayo de 2018

Una votación que nunca fue

Durante el Plenario del FA hubo un error en el conteo de los votos. Por 82 contra 73 se pensó que se había aprobado la moción de los sectores mayoritarios (MPP, Frente Líber Seregni y Partido Socialista) que dejaba en manos de los legisladores una definición sobre el acuerdo, pero más tarde, se advirtió que en realidad había ganado la que proponía postergarlo.

Moreira: "nos pisan los talones"

La senadora Constanza Moreira confesó que "estoy harta que Lacalle Pou me pregunte por el TLC". Consideró: "Quiero ser sincera: todos los días la oposición nos está pisando los talones porque ellos quieren que se vote el Tratado de Libre Comercio con Chile y el tratado de Acuerdo de Patentes", admitió ante los presentes en el Plenario del Frente Amplio, según supo El País.

Moreira es la presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado y contó de una conversación que mantuvo con el senador nacionalista y precandidato presidencial Luis Lacalle Pou acerca del tema en cuestión.

"Estoy harta que Luis Lacalle Pou, todos los santos jueves, me diga a ver cuándo resuelven por el TLC", comentó. "Todos los días estamos pidiendo que lo votemos y todos los días estamos diciendo que sobre este tema estamos divididos", aseguró Moreira en el Plenario de la coalición. Desde octubre del año pasado Lacalle Pou le ofreció al presidente Tabaré Vázquez y al canciller Rodolfo Nin Novoa los votos para que se pueda aprobar el TLC con Chile en el Parlamento. Pero el gobierno no accedió al ofrecimiento.