Arranca la campaña con récord de precandidatos

El dulce de leche, el tango, los puertos, el fútbol, el mate y hasta Natalia Oreiro son puntos donde la “hermandad” entre Uruguay y Argentina se convierte en rivalidad. Pero en los libros de historia no hay un solo antecedente como el que se va a registrar este 2019: ambos países eligen su nuevo presidente el mismo día y a la misma hora. Incluso más. Si la decisión no se logra en la primera vuelta, la instancia de balotaje también se repetirá un mes después a la misma hora y el mismo día. El 2019 será un año fuertemente electoral para los rioplatenses y en Uruguay la instancia registrará un récord de precandidatos que aspiran a cruzarse la banda presidencial en el pecho.



En la nómina local solo dos son mujeres: la blanca Verónica Alonso y la frenteamplista Carolina Cosse. Hay al momento 23 precandidatos confirmados, dos esperan la habilitación y uno de los partidos aun no definió el nombre que postulará. Es el caso del partido de la Concertación. Sin embargo, no tiene aspiraciones para la presidencia, sino que se presentará para cumplir con las exigencias de la norma electoral y poder quedar habilitado para las elecciones municipales.



El primer mojón electoral será el domingo 30 de junio con la elección interna obligatoria para todos los partidos que aspiren a conquistar la presidencia. Incluso también para aquellos que tengan un solo candidato y no tengan competencia interna, y pretendan competir, por ejemplo, en la elección departamental de 2020.

Internas: el domingo 30 de junio será la primera instancia. Foto: AFP

Hasta el momento la campaña con más aspirantes había sido la de 2004 con 20 nombres. Hoy la Corte Electoral tiene habilitados 10 partidos, de los cuales dos son debutantes en esta instancia. Los nuevos son el Partido de la Gente, y el Partido Verde Animalista.



Quienes todavía están en trámites para la habilitación son el Partido Digital, el Partido Democrático Uruguayo y el Partido Abriendo Caminos. Resta saber el nombre del partido que postulará al abogado Gustavo Salle defina si es que logra su habilitación.



Luego de unas vacaciones cortas, los precandidatos de los tres partidos con contienda interna prenden los motores para salir al ruedo con mayor intensidad. Si bien algunos han generado actividades y realizado declaraciones en los primeros días de enero, esta semana inician los actos y las recorridas a nivel nacional.

En los blancos quien lidera las encuestas, Luis Lacalle Pou, saldrá a escena en el tradicional acto de La Paloma, que originalmente fue organizado por el Herrerismo pero desde hace varios años se ha convertido en el puntapié inicial del año para el el senador.



Allí presentará a su nueva figura que integrará los equipos técnicos: el ex presidente de la Asociación Uruguaya de Futbol (AUF), Sebastián Bauzá. En el entorno del senador blanco incluso se maneja que esta figura puede convertirse en un futuro en el candidato a la intendencia de Montevideo elegido por Lacalle Pou.



Larrañaga hará lo suyo con el arranque de la recorrida por el país. El senador si bien ya consiguió las firmas necesarias para impulsar la consulta popular por el tema de seguridad, anunció que continuará juntando apoyos para demostrarle al gobierno la magnitud de la preocupación ciudadana.

En el oficialismo el primer gran acto será en el aniversario del Frente Amplio el 5 de febrero. Sin embargo, cada candidato ya ha comenzado recorridas en Montevideo y algunos departamentos del interior. Cosse renunciará a su cargo de ministra a fin de mes y Martínez continuará un tiempo más en la Intendencia de Montevideo.



Los colorados son los que han estado más activos en las vacaciones. Con actos y presentaciones puntuales el ex presidente Julio María Sanguinetti incidió en la agenda pública opinando de los temas de coyuntura. Sin embargo,en su caso oficializará la candidatura en marzo para tener una campaña corta, ya que no necesita hacerse conocido, argumentó a su equipo. En el caso de Ernesto Talvi y José Amorín tienen programados una serie de actos en el interior.