Andrade y Sánchez afines a derogar la LUC; Read dice que este “no es el mejor momento”

La decisión del Pit-Cnt está tomada y saldrán a juntar firmas para intentar alcanzar un referéndum con la intención de derogar la ley de urgente consideración. Lo que no está claro aún es si irán contra toda la ley impulsada por el gobierno de coalición o contra algunos de los artículos. Esto dependerá del apoyo que reciban de otras organizaciones, como ser el Frente Amplio. Algunos legisladores de este partido ya salieron a apoyar el referéndum.

“Hay una discusión que hay que dar desde el Frente Amplio. Hay que resolverlo en la interna del Frente Amplio. A mí me parece, es altamente probable que se acompañe esta iniciativa”, indicó ayer el senador Óscar Andrade.



En la misma línea se expresó el diputado del MPP, Alejandro “Pacha” Sánchez. El legislador, que además es el suplente en el Senado de José Mujica, dijo que si su partido resuelve apoyar saldrá a militar y juntar firmas.

Sin embargo, tanto en el Frente Amplio como en el Pit-Cnt, persisten las dudas. Pues en ambos ámbitos consideran que el desafío es “muy grande”.



Primero se deberían conseguir 700 mil firmas para lograr impulsar un referéndum -para lo que tienen un año desde el momento en que la LUC fue votada en el Senado, o sea hasta el 8 de julio del año que viene-, pero luego el siguiente desafío es convencer a la mitad de los votantes más un voto para que elijan ir contra la LUC.



"No es el mejor momento".

En tanto, el dirigente sindical Richard Read, que se define como frenteamplista independiente, sostuvo que el movimiento sindical debía haber resuelto tiempo atrás una movida de este tipo. “Hoy no es el mejor momento. Considero totalmente legítimo el uso del instrumento, refuerza la democracia. Pero desde el punto de vista político y estratégico este tema no cae en el mejor momento”, señaló a El País.



“Ahora ya está resuelto por el Pit-Cnt -continuó Read-. Va a ser un trabajo de muy largo aliento. Tengo mis dudas, pero creo que es un desafío más del movimiento sindical. Es un trabajo difícil en las condiciones sociopolíticas, teniendo el antecedente de la reciente elección de setiembre”, comentó el dirigente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB)



El sindicalista sostuvo que se debería ir solo contra unos artículos de la LUC, pues no se le puede pedir al Frente Amplio que junte firmas para derogar la mitad de la ley que sí apoyó.



El martes, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo que el movimiento sindical estaba en todo su derecho en buscar la consulta popular. Lo mismo declaró ayer el ministro de Trabajo, Pablo Mieres.



De todos modos los integrantes de la coalición de gobierno confían en que no se alcanzarán las firmas necesarias.