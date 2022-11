¿Está Andrade en “el menú” de candidatos a presidencia para 2024? Su respuesta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador frenteamplista Óscar Andrade fue consultado este jueves por si se ve "en el menú" de candidatos a la presidencia para las elecciones de 2024. "Ni me bajé, ni estoy. Si me preguntabas a esta altura en 2017, 2018 decía ‘imposible’, dije ‘no la veo por ningún lado’. Ahora contestaría lo mismo, pero estoy más grande y aprendí, que a veces descartás de plano y no alcanza con que descartés de plano", expresó.

"Sí creo que el FA necesita una discusión de propuesta primero. Porque si no discutimos primero para qué y discutimos mucho el elenco, hacemos política de una forma que no honra la mejor tradición de la fuerza política", agregó el senador.



Andrade cree que antes de pensar en futuros dirigentes, hay que replantear el programa de su fuerza política: "Creo que el Frente tiene que hacer un esfuerzo enorme de recuperar el ADN, de que la unidad del Frente Amplio es la unidad de su programa".



"Hay un elemento de consenso de los frenteamplistas de que lo que en los 15 años de gobierno hay mucha cosa que reivindicar, y yo creo que eso es correcto, hoy es más correcto que antes. Porque cuando manejábamos datos de descenso de la pobreza, de mejora de los salarios, de mejora de las jubilaciones, de incremento de la inversión público-social, muchas veces se esgrimía por parte de quienes hoy están en el Gobierno como ‘Ustedes hoy tienen un contexto económico favorable, han mejorado las exportaciones y eso explica esos resultados’. Bueno, hoy las exportaciones están un poco más del 50% arriba que cuando fuimos nosotros gobierno y los salarios están más bajos, también las jubilaciones, hay menor inversión público-social…", continuó su explicación en el programa Desayunos Informales (Canal 12).

Y cerró: "Tenemos mucho para dar respuesta, en el sentido de con qué idea de fuerza llegás al gobierno. El 2023 es un año de construcción y reelaboración programática".