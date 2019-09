Violencia en el Chuy con cuatro homicidios en tres meses

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Estaba tranquilo, pero ahora arrancó otra vez”. Así describió a El País Sandra Fleitas, fiscal del Chuy, la situación que se vive de un lado y del otro de la frontera que separa el territorio brasileño y uruguayo en relación a los homicidios ocurridos en las últimas semanas.

Un uruguayo de 25 años fue asesinado de varios disparos en el lado uruguayo del Chuy, el pasado jueves 5 de septiembre. El hombre, que no tenía antecedentes, trabajaba como mecánico en un taller. Ahora las autoridades están trabajando sobre la hipótesis de que podría existir una conexión entre este homicidio y dos sicarios brasileños que fueron detenidos y condenados el viernes 30 de agosto por tráfico de armas y receptación.



Uno de los brasileños detenidos es de Porto Alegre y estaba requerido por la Justicia del país norteño, el otro es de Santa Vitória do Palmar y no tenía ninguna requisitoria en curso. La detención de ambos fue realizada cuando efectivos de la Guardia Republicana vieron a los dos individuos en una moto y estos, al darse cuenta de la situación, intentaron escaparse, según relató la fiscal Fleitas.



Ese mismo día, del lado brasileño, fue asesinado otro uruguayo que tenía antecedentes. Según indicó Fleitas, las autoridades brasileñas presumen que estos dos hombres detenidos fueron los responsables del crimen y que luego intentaron escapar hacia Uruguay, donde finalmente fueron detenidos.



“Según la hipótesis que manejan los colegas brasileños, el hombre que tenía antecedentes era el que mató al uruguayo del lado brasileño. Ya iniciaron una investigación y con la cooperación nuestra de todas las pruebas que pudimos tener del lado uruguayo a nivel policial, mandamos las primeras diligencias para que ellos trabajen en el esclarecimiento del homicidio y la eventual extradición”, explicó la fiscal.

Por otro lado, Fleitas indicó que “uno (de los detenidos) traía un arma y un chaleco antibalas de la Policía uruguaya”. Se presume que le entregaron los objetos en la frontera y que el hombre asesinado el jueves 5 podría estar vinculado. “Capaz que integran algún grupo que tenía un acuerdo con este muchacho”, indicó la fiscal y aclaró: “Son hipótesis de trabajo”.



La fiscal indicó, además, que debido a la proximidad de los dos asesinatos se presume que los responsables de los hechos podrían haber sido integrantes del mismo grupo de los brasileños detenidos. “Es rarísimo, es muy próximo un homicidio con el otro”, aseguró Fleitas



“Estamos averiguando si eventualmente puede haber una conexión entre esos sicarios que tenemos detenidos. Analizando si no podrían tener algo que ver con este fallecimiento”, indicó. “A ellos (por los sicarios) le entregaron el arma y el chaleco. Además andaban en moto y el hombre que asesinaron era un mecánico y arreglaba motos”, agregó.

En tanto, el pasado 22 de junio otro uruguayo fue asesinado por cuatro delincuentes en el Chuy. El 3 de julio fue imputado uno de los autores.



“Había orden de detención de cuatro personas. Uno fue formalizado y los otros tres están requeridos por la Justicia. El fallecido era uruguayo y tenía múltiples antecedentes, entre ellos el de tráfico de armas y de droga”, agregó la fiscal.



Dos días después de ese crimen, otro hecho de sangre ocurrió en el Chuy, pero esta vez fue del lado brasileño. Un hombre fue encontrado muerto y maniatado en una cuneta. Fleitas explicó que, en ese caso, la que actúa es la Justicia brasileña.



“Este tipo de delitos hay que esforzarse más en trabajarlos”, reconoció la fiscal a El País. De todas maneras, sostuvo que las autoridades brasileñas y uruguayas cooperan una con la otra. Para incrementar la seguridad, por ejemplo, el Ministerio del Interior instaló en la zona unas 100 cámaras de videovigilancia. “Eso ayuda”, dijo la fiscal.