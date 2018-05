Prisión para asesino del joven religioso muerto en Casavalle

Un champión permitió detener al asesino del joven Óscar Paz Fagúndez (32), el sonidista de la Iglesia "Misión Vida" que fue asesinado en la noche del pasado 3 de abril en la parada de ómnibus de Orsini Bertani y Ricardo Mackinnon, en Casavalle.

Cerca de la hora 21:50 se encontraba en la parada con otra persona. En determinado momento aparecieron dos individuos en moto que les exigieron las pertenencias. El acompañante del joven huyó y los asaltantes dispararon.

En ese instante aparecieron dos policías que se encontraban a 50 metros del lugar de los hechos. Los efectivos intentaron apresar a los asaltantes que estaban huyendo.

Fue allí que B.S. perdió el dominio de la moto y, mientras subía a su cómplice al vehículo, perdió un champión y un revólver marca Rubí. El arma fue periciada por la Policía Científica que determinó que fue la utilizada para dar muerte a Óscar.

Además, el calzado deportivo que fue recogido en la escena para su análisis biológico permitió determinar el ADN del imputado.

Dentro de los elementos probatorios manejados por la Policía y la Fiscalía se incluye un informe de Inteligencia, declaraciones de los funcionarios policiales, protocolo de autopsia, informe balístico plano del lugar y declaraciones del oficial a cargo.

Con toda esa información, el sábado pasado el fiscal de Homicidios, Juan Gómez, imputó a B.S., de 18 años de edad, la autoría del crimen y un delito de tráfico interno de armas de fuego. Días atrás había sido formalizado un joven de iniciales D.Z. por un delito de coautoría de homicidio.

Gómez pidió la imposición de 150 días de prisión preventiva, lo que fue trasladado a la defensa y aprobado por el juez competente.

Heredero.

Ante la Fiscalía el detenido B.S. dijo ser heredero de una "metralleta" y una pistola, legadas por su tío, fallecido en el pasado mes de enero.

Fuentes de la investigación consignaron a El País que el tío al que hizo referencia el imputado es Daniel Roo Sosa, quien fuera asesinado en el marco del enfrentamiento entre las bandas de los "Chinga" y los "Camala" de Casavalle.

B.S. mostró sus armas en las redes sociales y puso frases como "Dios me guía pero mi pistola me cuida 79 los chinga ... hoy ando re quemado el que tenga miedo a morir que no masca ya sabes" y "sigo viendo como mis panas se siguen muriendo pero no me voy a quitar yo voy a guerrear 79 hasta la muerte".

Óscar.

La víctima se ocupaba del sonido en los eventos y la radio de la iglesia protestante "Misión Vida" y la organización Beracca. La noche del crimen se había reunido con jóvenes que para organizar actividades futuras.

En su velorio, realizado en la sede de la organización religiosa, hablaron la autoridades de la iglesia, entre ellos el pastor Jorge Márquez, sus padres, sus dos hermanos y su novia, con quien tenían previsto casarse en pocos meses.