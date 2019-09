Más de 300 personas despidieron los restos de Esmeralda Ferraz en Tacuarembó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Más de 300 personas despidieron esta mañana en Tacuarembó los restos de la adolescente Esmeralda Ferraz encontrada muerta ayer tras días de estar desparecida.

Liceales compañeros de Esmeralda llevaban flores de colores en sus manos y con ellos vecinos y familiares conmovidos por la pérdida de Esmeralda quien fue violada y asesinada por su tío, quien luego escondió el cuerpo y el domingo informó lo que había hecho a la policía.

Sepelio de Esmeralda Ferraz en Tacuarembó. Foto: Fernando Ponzetto

El Liceo número 5 al que concurría Esmeralda no dictará clases por el día de hoy, pero permanecerá abierto como espacio de contención para los alumnos cuyos padres decidan mandarlos.

Liceales y vecinos hicieron una colecta ayer para pagar los gastos funerarios ya que la familia no tenía los recursos suficientes, según informó Telemundo. "Se trata de una familia de escasos recursos. Es una lamentablemente noticia. Lo que les pasó no queremos que le pase a nadie más. Lo único que pedimos es que se haga justicia. Esmeralda no se merecía esto, ni ella, ni otra persona", dijo un vecino a Telemundo.



Esmeralda vivía junto a sus padres y hermanos en un terreno en el que también tenía una pieza el tío.

Ayer la fiscal expresó sorpresa por la frialdad del relato del tío, quien acompañó en todo momento la búsqueda de Esmeralda mientras la adolescente estuvo desaparecida, desorientando a familiares de donde había dejado el cuerpo.



Posteriormente comenzó a circular en redes sociales la fotografía del tío con expresiones e insultos de indignación por lo sucedido que se sumaron al hashtag #EmergenciaNacional.

Sepelio de Esmeralda Ferraz en Tacuarembó. Foto: Fernando Ponzetto.

El colectivo "Mujeres de negro", por su parte, convocó a una manifestación para hoy jueves a las 17.00 horas en la explanada de la IMM. "Señores legisladores: ¿cuántas más debemos morir?", señalan en el anuncio. La movilización se realiza todos los primeros jueves de mes.